Земля знаходиться на межі кількох кліматичних катастроф: що кажуть вчені

Величезні крижані щити, океанічні течії та регіони вічної мерзлоти, можливо, вже зазнали незворотних змін.

Нове дослідження вказує на те, що наша планета знаходиться на межі кількох кліматичних катастрофічних переломних моментів. Деякі процеси на планеті вже досягли точки неповернення через глобальне підвищення температури на 1,1 градуса. Попереду на нас чекають катастрофічніші події через зміну клімату, пише The Guardian.

За оцінками вчених, незворотні зміни через підвищення температури торкнулися льодовиків Гренландії, які вже тануть, що призвело до підвищення рівня океану. Також сталося порушення течії Гольфстрім в Атлантичному океані, порушився режим дощів, що призводить до посух, а також почала різко танути багата на вуглецю вічна мерзлота в різних регіонах Землі.

Новий аналіз показує, що при підвищенні температури на Землі на 1,5 градуса Цельсія, а це найочікуваніший мінімум, зменшиться кількість територій на півночі вкритих лісами, а в горах почнуть танути льодовики. Якщо температура підвищиться на 2 градуси, то світ чекає ще більше катастрофічних подій, які можуть статися як протягом кількох років, так і кількох століть, вважають вчені.

[ + – ] За словами вчених, відбулося порушення течії Гольфстрім в Атлантичному океані, порушився режим дощів, що призводить до посух, а також почала різко танути багата вуглецем вічна мерзлота (на фото) у різних регіонах Землі. Фото: wikipedia

За словами Йохана Рокстрема з Потсдамського інституту досліджень, вплив на клімат незворотних процесів через зміну клімату в одних регіонах провокує подібні події в інших частинах Землі. Вчені вважають, що світ стрімко рухається до підвищення температури на 2-3 градуси за Цельсієм.

"Подолання переломних моментів, таких як танення льодовиків, що почастішали, чи танення вічної мерзлоти і багато іншого, означає, що нам терміново потрібно задуматися про те, як зберегти придатні для життя умови на Землі до того, як стане занадто пізно", — говорить Рокстрем.

Переломним моментом є перевищення температурного порога, що призводить до незворотних змін у кліматичній системі, навіть якщо глобальне потепління припиниться.

За словами Девіда Армстронга Маккея з Ексетерського університету, потрібно досягти того, щоб рівень глобального потепління не перевищив межі 1,5 градуса Цельсія. Імовірність того, що багатьох катастрофічних подій можна буде уникнути ще досить висока, але якщо не буде подолано цю температурну межу. Вчені вважають, що якщо це станеться, то клімат може змінитись до невпізнання.

[ + – ] Найнебезпечніші наслідки очікують на планету від танення крижаного щита в Гренландії, порушення течії Гольфстрім, танення льодовиків Антарктиди (на фото) Фото: Britannica

Найнебезпечніші наслідки очікують планету від танення крижаного щита в Гренландії, порушення течії Гольфстрім, танення льодовиків Антарктиди, зникнення лісів не тільки на півночі, а й у басейні річки Амазонка, танення вічної мерзлоти, коли вирветься назовні велика кількість вуглецю.

Як уже писав Фокус, океани на Землі бережуть нас від смертельної спеки, але за це доведеться заплатити занадто високу ціну.

Також Фокус вже писав про те, що майже чверть лісів Амазонки вже знищено.

Як уже писав Фокус, згідно з недавнім дослідженням так званий льодовик Судного дня, який знаходиться в Антарктиді, може скоро повністю розтанути і рівень океану різко підвищиться.