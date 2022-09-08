Океани бережуть нас від смертельної спеки, але це безплатно. Яку ціну доведеться заплатити

Учені з'ясували, що світовий океан поглинає майже половину всіх викидів, щоб уповільнити глобальне потепління, але наслідки можуть бути руйнівними.

Учені створили модель, що дозволяє простежити, як нагрівався океан протягом останніх пів століття. Виявилося, що саме океани бережуть нас від різких змін клімату, поглинаючи майже половину всіх викидів вуглекислого газу, пише Science Alert.

У ході дослідження вчені змоделювали світовий океан із атмосферними умовами, що відповідають 60-м рокам минулого століття. А потім дозволили кожному окремому басейну зазнати змін клімату за останні 50 років. Учені також усунули з формули ефекти потепління атмосфери, спричинені поверхневим вітром. Усе це дозволило вченим вивчити "роботу" з поглинання викидів і надлишкового тепла в атмосфері кожного з океанів окремо.

Виявилося, що "найпрацьовитіший" — Південний океан, незважаючи на те, що він займає лише 15% загальної площі океану. Вчені встановили, що саме він поглинає найбільшу кількість викидів і тепла, тоді як Тихий і Атлантичний океан віддають накопичене тепло назад у атмосферу.

У ході дослідження вчені зіткнулися з низкою проблем — дослідники все ще недостатньо знають, коли, де і як океан поглинає тепло. Існує низка факторів, що значно ускладнюють обчислення:

Зміни температури океану й атмосфери тісно пов'язані, що не дає можливості відстежити, де саме тепло потрапляє до океанічних вод. Немає способу відстежувати нагрівання всіх басейнів океану. Недостатньо дослідженими залишаються території в глибинах океану, у віддалених місцях поблизу Антарктиди, а також території під морським дном. Ученим не вистачає статистичних даних. Детальні показники температури води глибше 700 метрів з'явилися лише наприкінці минулого сторіччя.

Незважаючи на те, що поглинання тепла та викидів Південним океаном пом'якшує для людства важкі кліматичні зміни, воно також загрожує. Через нагрівання океану рівень води зростає, а океанічні екосистеми зазнають рекордного стресу через зростання температури.

Найпоказовішим наслідком нагріву Південного океану є ситуація з антарктичним крилем — найголовнішим компонентом харчового ланцюга. Коли температура океану рекордно піднімається, криль просто не може витримати таких змін — місце проживання скорочується, і вони переміщуються в холодніші південні води.

Міграція криля, зі свого боку, торкнеться популяції великих хижаків, що згодом спричинить загрозу для пінгвінів і китів. І так далі в харчовому ланцюзі.

Учені впевнені, що наслідки нагріву Південного океану надалі позначаться на житті майбутніх поколінь і можуть бути страшними. Тому дослідники впевнені, що необхідно вже зараз зробити кроки для скорочення викидів вуглекислого газу, а в ідеалі — звести до нуля.

У ході дослідження вчені також з'ясували, чому Південний океан нагрівається набагато швидше за інших, — виявилося, що важливу роль відіграють два фактори: по-перше, сильні західні вітри, які охоче поглинають тепло з атмосфери, по-друге, тепліша атмосфера через парникові викиди.

Учені проаналізували низку можливих сценаріїв для людства, і кожен із них свідчить про підвищення температури океану в майбутньому. До кінця століття температура Південного океану може підвищитися в сім разів, що спричинить незворотні наслідки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені сподіваються дізнатися більше секретів Південного океану завдяки самотній ялинці, що росте на безлюдному острові.