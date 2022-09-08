Океаны берегут нас от смертельной жары, но это не бесплатно. Какую цену придется заплатить

Ученые выяснили, что мировой океан поглощает почти половину всех выбросов, чтобы замедлить глобальное потепление, но последствия могут быть разрушительны.

Ученые создали модель, позволяющую проследить, как нагревался океан за последние полвека. Оказалось, что именно океаны берегут нас от резких изменений климата, поглощая почти половину всех выбросов углекислого газа, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые смоделировали мировой океан с атмосферными условиями, соответствующими 60-м годам прошлого века. А после позволили каждому отдельному бассейну испытать изменения климата за последние 50 лет. Ученые также устранили из формулы эффекты потепления атмосферы, вызванные поверхностным ветром. Все это позволило ученым изучить "работу" по поглощению выбросов и избыточного тепла в атмосфере каждого из океанов отдельно.

Оказалось, что наиболее "трудолюбивый" — Южный океан. Несмотря на то, что он занимает лишь 15% от общей площади океана. Ученые установили, что именно он поглощает наибольшее количество выбросов и тепла, в то время, как Тихий и Атлантический океан отдают накопленное тепло обратно в атмосферу.

В ходе исследования ученые столкнулись с рядом проблем — исследователи все еще недостаточно знают о том, когда, где и как океан поглощает тепло. Существует ряд факторов, значительно усложняющих вычисления:

Изменения температуры океана и атмосферы тесно связаны, что не дает возможности отследить, где именно тепло попадает в океанические воды. Не существует способа отслеживать нагрев всех бассейнов океана. Недостаточно исследованными остаются территории в глубинах океана, в отдаленных местах вблизи Антарктиды, а также территории, находящиеся под морским дном. Ученым не хватает статистических данных. Подробные показатели температуры воды глубже 700 метров появились лишь в конце прошлого столетия.

Несмотря на то, что поглощение тепла и выбросов Южным океаном смягчает для человечества тяжелые климатические изменения, оно также несет в себе угрозу. Из-за нагрева океана уровень воды растет, а океанические экосистемы подвергаются рекордному стрессу из-за роста температуры.

Наиболее показательным последствием нагрева Южного океана является ситуация с антарктическим крилем — самым главным компонентом пищевой цепи. Когда температура океана рекордно поднимается, криль попросту не может выдержать таких изменений — среда обитания сокращается и они перемещаются в более холодные южные воды.

Миграция криля в свою очередь затронет популяцию крупных хищников, что в последствии повлечет угрозу для пингвинов и китов. И так далее по пищевой цепи.

Ученые уверенны, что последствия нагрева Южного океана в дальнейшем отразятся на жизни будущих поколений и могут быть устрашающими. Поэтому исследователи уверены, что необходимо уже сейчас предпринять шаги для сокращения выбросов углекислого газа, а в идеале свести их к нулю.

В ходе исследования ученые также выяснили, почему Южный океан нагревается гораздо быстрее других — оказалось, что важную роль играют два фактора: во-первых, сильные западные ветры, которые с готовностью поглощают тепло из атмосферы, во-вторых, более теплая атмосфера из-за парниковых выбросов.

Ученые проанализировали ряд возможных сценариев для человечества, и каждый из них свидетельствует о повышении температуры океана в будущем. К концу столетия температура Южного океана может повыситься в семь раз, что повлечет необратимые последствия.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые надеются узнать больше секретов Южного океана благодаря одинокой ели, растущей на необитаемом острове.