Одинокая ель на необитаемом острове раскроет секреты Южного океана

Ученые надеются, что отдаленная ситхинская ель с острова Кэмпбелл расскажет об одном из крупнейших поглотителей углерода в мире.

Девятиметровая ель-одиночка с необитаемого острова Кэмпбелл в Южном океане поможет ученым узнать больше о том, как происходит поглощение углекислого газа в Южном океане, пишет The Guardian.

Казалось бы, что может быть примечательного в одинокой ели на пустынном кустарниковом острове, продуваемом ветрами. А вот и может — в Южном океане находится не так уж много деревьев, и эта отдаленная 9-метровая сосна хранит в себе множество секретов воды, окружающей остров.

Доктор Джоселин Тернбулл из GNS Science отмечает, что Южный океан является одним из крупнейших поглотителей углекислого газа — на него приходится десятая часть всех выбросов, которые были произведены человеком за последние 1,5 столетия.

По словам ученых, взятие проб является наилучшим способом измерения концентрации CO2, его можно дополнить радиоуглеродным датирование проб из глубинной воды. Однако есть небольшая проблема — невозможно собрать воздух, который был где-то три десятилетия назад, ведь его больше не существует.

В результате доктор Тернбулл с коллегами пришли к идее использования годичных колец — растения поглощают углекислый газ из воздуха и используют его для роста, а значит он остается в годичных кольцах деревьев. Вторая проблема заключалась в том, что в Южном океане не так-то много укоренившихся деревьев. Вот тут то на помощь ученым и пришла одинокая ель на необитаемом острове.

Ученые отмечают, что ситхская ель выросла намного быстрее, чем любое другое растение в этом регионе, а потому может поведать множество секретов Южного океана. Ученые уже взяли пробу диаметром в 5 мм и в дальнейшем надеются получить ответы на интересующие их вопросы. Например, что будет, когда углеродные поглотители "заполнятся", повлияет ли это на скорость глобального потепления и можно ли использовать Южный океан для поглощения еще большего количества выбросов.

Считается, эта ель-одиночка была высажена на острове лордом Рэнфурли, тогдашним губернатором Новой Зеландии, в начале 20-века. Однако исследователям не удалось подтвердить эту информации. Дерево занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как "самое удаленное дерево" — в радиусе более 200 км нет ни одного дерева. Впрочем исследователи не считают, что его стоит считать "самым одиноким" — компании на острове ели составляют морские слоны и львы, пингвины и альбатросы.

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