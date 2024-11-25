Крупнейший источник влаги: где на Земле протекает наибольшее количество "рек в небе"

Протяжность атмосферных рек часто может достигать 1600 километров, а для некоторых регионов планеты они являются основным источником осадков.

Атмосферные реки отвечают за транспортировку значительной части водяного пара на Земле и играют важную роль в круговороте воды. Любопытно, что они существовали задолго до появления динозавров, но термин "атмосферные реки" впервые был придуман и использован относительно недавно — в 1994 году, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что атмосферными реками считаются длинные, узкие столбы водяного пара, протекающие через атмосферу Земли, немного похожие на реки в небе — отсюда и название "атмосферные реки". Согласно данным экспертов Министерства энергетики, атмосферные реки переносят воду из тропиков вблизи экватора Земли в регионы умеренной зоны и за ее пределы. Они также представляют собой временное явление, но в среднем в любой момент времени на планете существует от 4 до 5 атмосферных рек.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи считают, что одной из самых известных атмосферных рек в мире, вероятно, является Ананасовый экспресс — он берет свое начало в Тихом океане около Гавайев и достигает западного побережья США.

Данные исследователей NASA указывают на то, что атмосферные реки, как правило, встречаются во внетропических регионах Северной и Юго-Восточной части Тихого океана и Северной и Южной Атлантики. Известно, что атмосферные реки могут простираться на огромные расстояния, обычно достигая умеренных регионов примерно от 30° до 60° северной и южной широты, таких как районы на западном побережье Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии. Фактически, именно здесь они выбрасывают воду в виде осадков — дождя или снега.

Исследователи признают, что атмосферные реки являются неотъемлемой частью мировой системы и обеспечивают важнейший запас воды. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), до 30–50% годовых осадков на западном побережье США являются результатом нескольких атмосферных речных событий. В то же время во Франции, Испании, Великобритании и Юго-Восточной Азии атмосферные реки отвечают за более 50% всех осадков.

Впрочем, "реки в небе" также могут стать причиной возникновения экстремальных ливней и наводнений, которые могут перерасти в оползни и нанести ущерб имуществу. Например, нечто подобное в начале этого года наблюдалось в Северной Америке; а в сентябре одна особенно сильная атмосферная река вызвала несколько дней сильных дождей в районах Канады и юго-восточной Аляски.

Исторически умеренные районы получали больше осадков из атмосферных рек, однако ученые недавно также обнаружили изменения, вызванные изменением климата. Увы, ученые опасаются, что они могут оказать значительное влияние на мировые запасы воды. Исследование, опубликованное группой из Санта-Барбары, выявило смещение положения атмосферных рек: они сместились в среднем на 6°–10° ближе к полюсам за последние 40 лет.

Предполагается, что такое изменение в действительности может привести к более сильным засухам в субтропических регионах, таких как Бразилия, а также более влажным условиям в странах, находящихся ближе к полюсам, например в странах Европы и штатах на северо-западе Тихого океана.

Кроме того ученые полагают, что такие изменения могут усугублять существующие тенденции, например, потери морского льда в Арктике. Поскольку водопады из атмосферных рек становятся более распространенными в полярных регионах в зимнее время, у этих областей остается меньше времени для восстановления после летнего таяния.

Ранее Фокус писал о том, что у нас над головой текут гигантские "реки", и их впервые нанесли на карту.