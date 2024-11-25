Найбільше джерело вологи: де на Землі протікає найбільша кількість "річок у небі"

Протяжність атмосферних річок часто може досягати 1600 кілометрів, а для деяких регіонів планети вони є основним джерелом опадів.

Атмосферні річки відповідають за транспортування значної частини водяної пари на Землі й відіграють важливу роль у колообігу води. Цікаво, що вони існували задовго до появи динозаврів, але термін "атмосферні річки" вперше був придуманий і використаний відносно недавно — в 1994 році, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що атмосферними річками вважаються довгі, вузькі стовпи водяної пари, що протікають через атмосферу Землі, трохи схожі на річки в небі — звідси й назва "атмосферні річки". Згідно з даними експертів Міністерства енергетики, атмосферні річки переносять воду з тропіків поблизу екватора Землі в регіони помірної зони та за її межі. Вони також є тимчасовим явищем, але в середньому в будь-який момент часу на планеті існує від 4 до 5 атмосферних річок.

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Дослідники вважають, що однією з найвідоміших атмосферних річок у світі, ймовірно, є Ананасовий експрес — він бере свій початок у Тихому океані біля Гаваїв і досягає західного узбережжя США.

Дані дослідників NASA вказують на те, що атмосферні річки, як правило, трапляються у позатропічних регіонах Північної та Південно-Східної частини Тихого океану і Північної та Південної Атлантики. Відомо, що атмосферні річки можуть простягатися на величезні відстані, зазвичай досягаючи помірних регіонів приблизно від 30° до 60° північної та південної широти, таких як райони на західному узбережжі Америки, Європи, Південно-Східної Азії та Нової Зеландії. Фактично, саме тут вони викидають воду у вигляді опадів — дощу або снігу.

Дослідники визнають, що атмосферні річки є невіддільною частиною світової системи та забезпечують найважливіший запас води. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), до 30-50% річних опадів на західному узбережжі США є результатом кількох атмосферних річкових подій. Водночас у Франції, Іспанії, Великій Британії та Південно-Східній Азії атмосферні річки відповідають за понад 50% усіх опадів.

Утім, "річки в небі" також можуть стати причиною виникнення екстремальних злив і повеней, що можуть перерости в зсуви ґрунту та завдати шкоди майну. Наприклад, щось подібне на початку цього року спостерігалося в Північній Америці; а у вересні одна особливо сильна атмосферна річка спричинила кілька днів сильних дощів у районах Канади та південно-східної Аляски.

Історично помірні райони отримували більше опадів з атмосферних річок, проте вчені нещодавно також виявили зміни, спричинені зміною клімату. На жаль, вчені побоюються, що вони можуть мати значний вплив на світові запаси води. Дослідження, опубліковане групою з Санта-Барбари, виявило зміщення положення атмосферних річок: вони змістилися в середньому на 6°-10° ближче до полюсів за останні 40 років.

Передбачається, що така зміна насправді може призвести до сильніших посух у субтропічних регіонах, як-от Бразилія, а також до вологіших умов у країнах, які перебувають ближче до полюсів, як-от у країнах Європи та штатах на північному заході Тихого океану.

Крім того, вчені вважають, що такі зміни можуть посилювати наявні тенденції, наприклад, втрати морського льоду в Арктиці. Оскільки водоспади з атмосферних річок стають більш поширеними в полярних регіонах у зимовий час, у цих областей залишається менше часу для відновлення після літнього танення.

Раніше Фокус писав про те, що у нас над головою течуть гігантські "річки", і їх уперше нанесли на карту.