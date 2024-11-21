Атмосферна бомба обрушиться на Землю: метеорологи прогнозують хаотичну погоду (відео)

Дослідники зафіксували об'єднання двох особливо великих штормів і попередили, що погоду в цей період буде складно передбачити.

Сезон дощів на західному узбережжі США вже розпочався, оскільки метеорологи зафіксували об'єднання атмосферної річки, що несе вологу з тропіків, і циклону-бомби біля північно-західного узбережжя Тихого океану. Сильний мокрий сніг було зафіксовано в горах 19 листопада 2024 року, а зливи обрушилися на узбережжя Орегону та Каліфорнії, пише Science Alert.

Метеорологи прогнозують, що шторми, ймовірно, триватимуть кілька днів і обрушаться на західне узбережжя. При цьому вітри в деяких регіонах можуть досягати понад 112 км/год. За словами метеоролога Чада Хекта з Центру екстремальних погодних умов і водних ресурсів на Заході при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, небезпека полягає в тому, що коли ці два явища об'єднуються, погоду стає надзвичайно важко передбачити.

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Зустріч атмосферної річки та циклону-бомби

Атмосферна річка — довга вузька річка водяної пари в нижніх шарах атмосфери. Саме ці річки переносять у небі вологу із субтропіків у середні широти. Коли атмосферна річка прямує до західного узбережжя Північної Америки, гори й складний рельєф змушують повітря підійматися, охолоджуватися, а вологу конденсуватися і випадати в опади. Це може викликати десятки сантиметрів снігу та опади в інших місцях.

Метеорологи зазначають, що це не завжди погано. Слабші атмосферні річки допомагають заповнювати джерела вологи, необхідні для постачання водою в посушливі періоди. Наприклад, відомо, що Каліфорнія залежить від таких атмосферних річок. Однак учені прогнозують, що нинішній шторм буде значно сильнішим і непередбачуванішим — причиною цього є циклон-бомба.

Атмосферні річки, як правило, формуються перед холодними фронтами, які пов'язані з системами низького тиску, відомими як позатропічні циклони. Циклон-бомба — це позатропічний циклон, що швидко посилюється. Коли ці два явища поєднуються, сильна атмосферна річка постачатиме вологу в систему низького тиску, підживлюючи циклон. Що більше посилюється система низького тиску, то сильнішою стає атмосферна річка.

Прогноз вертикально інтегрованого перенесення пари шторму показує напрямок і величину потоку води, вимірюваного в кілограмах на метр на секунду Фото: Center for Western Weather and Water Extremes

Які наслідки?

Метеоролог Гекта зазначає, що цьогорічна атмосферна річка вражає своєю тривалістю — науковці прогнозують, що вона продовжить постачати вологу узбережжю впродовж кількох днів і може суттєво поширитися на південь. Дослідники також прогнозують, що на регіон обрушиться безліч опадів у вигляді дощу та снігу.

Тоді як атмосферна річка б'є по узбережжю, циклон-бомба перебуватиме над океаном біля північного заходу Тихого океану та обертатиметься. Під час обертання циклон посилає невеликі фронтальні хвилі через атмосферу, які штовхають атмосферну річку вглиб країни. На жаль, це значно ускладнює прогнозування метеорологів.

Утім, є й позитивний бік: неймовірно сильний шторм спостерігається на початку сезону штормів, коли ґрунти відносно сухі й можуть увібрати більше вологи. Але, якщо шторм такої сили повториться, це призведе до масштабної повені.

Прогноз атмосферної річки, що обрушується на Західне узбережжя, що охоплює період з 20 по 27 листопада 2024 року, показує потужний шторм Фото: Center for Western Weather and Water Extremes

Складність прогнозування

За словами Гекта, один сильний шторм ще не дає змоги спрогнозувати те, що чекає на регіон у майбутньому. Є інструменти, які дають деяке уявлення про те, чи буде сезон вищим або нижчим за норму, але вони не на 100% точні.

Метеорологи зазвичай добре відчувають, що станеться в короткостроковій перспективі, приблизно за 10 днів. Але який вигляд матиме решта сезону — все ще залишається загадкою.

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