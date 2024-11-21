Атмосферная бомба обрушится на Землю: метеорологи прогнозируют хаотичную погоду (видео)

Исследователи зафиксировали объединение двух особенно крупных штормов и предупредили, что погоду в этот период будет сложно предсказать.

Сезон дождей на западном побережье США уже вступил в силу, поскольку метеорологи зафиксировали объединение атмосферной реки, несущей влагу из тропиков, и циклона-бомбы у северо-западного побережья Тихого океана. Сильный мокрый снег был зафиксирован в горах 19 ноября 2024 года, а проливные дожди обрушились на побережье Орегона и Калифорнии, пишет Science Alert.

Метеорологи прогнозируют, что штормы, вероятно, продлятся несколько дней и обрушатся на западное побережье. При этом ветра в некоторых регионах могут достигать более 112 км/час. По словам метеоролога Чада Хекта из Центра экстремальных погодных условий и водных ресурсов на Западе при Калифорнийском университете в Сан-Диего, опасность заключается в том, что когда эти два явления объединяются, погоду становится чрезвычайно трудно предсказать.

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Встреча атмосферной реки и циклона-бомбы

Атмосферная река — длинная узкая река водяного пара в нижних слоях атмосферы. Именно эти реки переносят в небе влагу из субтропиков в средние широты. Когда атмосферная река устремляется к западному побережью Северной Америки, горы и сложный рельеф заставляют воздух подниматься, охлаждаться, а влагу конденсироваться и выпадать в осадки. Это может вызывать десятки сантиметров снега и осадки в других местах.

Метеорологи отмечают, что это не всегда плохо. Более слабые атмосферные реки помогают восполнять источники влаги, необходимые для снабжения водой в засушливые периоды. Например, известно, что Калифорния зависит от подобных атмосферных рек. Однако ученые прогнозируют, что нынешний шторм будет значительно сильнее и более непредсказуем — причиной тому бомба-циклон.

Атмосферные реки, как правило, формируются перед холодными фронтами, которые связаны с системами низкого давления, известными как внетропические циклоны. Циклон-бомба — это быстро усиливающийся внетропический циклон. Когда эти два явления идут рука об руку, сильная атмосферная река будет поставлять влагу в систему низкого давления, подпитывая циклон. Чем сильнее становится система низкого давления, тем сильнее становится атмосферная река.

Прогноз вертикально интегрированного переноса пара шторма показывает направление и величину потока воды, измеряемого в килограммах на метр в секунду Фото: Center for Western Weather and Water Extremes

Каковы последствия?

Метеоролог Хекта отмечает, что нынешняя атмосферная река впечатляет своей продолжительностью — ученые прогнозируют, что она продолжит поставлять влагу побережью в течение нескольких дней и может существенно распространиться на юг. Исследователи также прогнозируют, что на регион обрушится множество осадков в виде дождя и снега.

В то время как атмосферная река бьет по побережью, циклон-бомба будет находиться над океаном у северо-запада Тихого океана и вращаться. Во время вращения циклон посылает небольшие фронтальные волны через атмосферу, которые толкают атмосферную реку вглубь страны. Увы, это значительно усложняет прогнозирование метеорологов.

Впрочем, есть и положительная сторона: невероятно сильный шторм наблюдается в начале сезона штормов, когда почвы относительно сухие и могут впитать больше влаги. Но, если шторм такой силы повторится, это приведет к масштабному наводнению.

Прогноз атмосферной реки, обрушивающейся на Западное побережье, охватывающий период с 20 по 27 ноября 2024 года, показывает мощный шторм Фото: Center for Western Weather and Water Extremes

Сложность прогнозирования

По словам Хекта, один сильный шторм еще не позволяет спрогнозировать то, что ждет регион в будущем. Существуют инструменты, которые дают некоторое представление о том, будет ли сезон выше или ниже нормы, но они не на 100% точны.

Метеорологи обычно хорошо чувствуют, что произойдет в краткосрочной перспективе, примерно за 10 дней. Но как будет выглядеть оставшаяся часть сезона — все еще остается загадкой.

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