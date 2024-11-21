Океанский двигатель, управляющий течениями, выйдет из строя: названа наиболее уязвимая "деталь"

Исследователи считают, что обнаружили место, которое станет ключом к неизбежному краху ключевого атлантического течения.

Ученые неустанно информируют о климатическом кризисе, нависшем над планетой и обрушившим на Землю невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров. Но последствия климатического кризиса заметны не только на суше, но также и в океане: главное течение находится в шаге от краха и полной остановки, что неминуемо отразится на климате Земли, пишет Live Science.

Исследователи давно наблюдают за Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), частью которой является и Гольфстрим, пытаясь предугадать, когда она потерпит крах. К слову, ранее в истории Земли это событие уже происходило. В новом модельном исследовании ученые обнаружили наиболее уязвимую к сдвигам точку в океане — им оказалось море Ирмингера у Гренландии.

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Авторы исследования утверждают, что им удалось определить "океанский двигатель", играющий ключевую роль в управлении ключевыми атлантическими течениями, влияющими на земной климат. Наиболее уязвимой деталью оказалось море Ирмингера в Гренландии, на которое влияет увеличение количества талой воды в Арктике.

Море Ирмингера у юго-востока Гренландии — место, где теплые воды, переносящие тепло на север из Южного полушария, опускаются, а затем возвращаются на юг по дну океана. В результате регион играет важную роль в обеспечении работы "океанического конвейера", известного как AMOC.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии Циюнь Ма, главным выводом их с коллегами работы стало то, что бассейн Ирмингера играет решающую роль в изменении AMOC. Команда также считает, что ученым необходимо улучшить мониторинг в этом конкретном регионе, чтобы узнать больше о том, что нас ждет.

Известно, что AMOC поддерживает умеренный климат в Северном полушарии и регулирует погодные условия по всему земному шару. Однако изменение климата приводит к тому, что AMOC может не поддерживать температуру стабильной намного дольше. Исследования показывают, что арктическая талая вода, вливающаяся в Северную Атлантику, снижает плотность поверхностных вод и не дает им опускаться, образуя придонные течения — это, увы, питает машину, замедляющую движение главного течения океана.

Теперь нам известно, что море Ирмингера особенно важно для поддержания этих природных течений. Выброс пресной воды в этом регионе не только напрямую подавляет формирование глубинных вод, что необходимо для поддержания нормальной работы AMOC, но также меняет и характер атмосферной циркуляции. По словам Ма, они с коллегами пришли к выводу, что море Ирмингера и уменьшение количества воды, опускающейся в него, вероятно, оказывает большее влияние на глобальный климат, чем подобные сокращения в других северных морях.

Исследователи пришли к выводу, что ключевая роль моря Ирмингера в прочности AMOC обусловлена тем, что оно регулирует количество воды, опускающейся для формирования глубинных течений в близлежащих морях посредством атмосферных процессов. Поступление пресной воды в море Ирмингера усиливает поток пресной воды,а потому уменьшение формирования глубинных течений в море Ирмингера будет иметь косвенные последствия для формирования глубинных течений фактически по всей Северной Атлантике.

В ходе исследования ученые использовали климатическую модель, имитирующую увеличение поступления пресной воды в четырех регионах:

море Ирмингера;

море Лабрадор;

Северные моря; северо-восточная часть Атлантики.

Результаты указывают на то, что роль моря Ирмингера для AMOC перевесила роль трех других регионов в модели и вызвала более сильные климатические реакции. Сокращение образования глубоководных льдов привело к повсеместному похолоданию в Северном полушарии, а также к расширению арктического морского льда, поскольку теплая вода не приносилась с юга. Результаты климатической модели также указывают на небольшое потепление в Южном полушарии, а также подтверждают предыдущие результаты — более слабый AMOC приведет к климатическому хаосу.

По словам Ма, результаты подтверждают предыдущие выводы ученых, но также указывают на нечто новое: исследователи обнаружили климатические экстремальные явления в гораздо более локализованных масштабах. Например, экстремальные сезонные осадки ожидаются по всей Северной Америке и бассейну Амазонки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.