Океанський двигун, що керує течіями, вийде з ладу: названо найбільш вразливу "деталь"

Дослідники вважають, що виявили місце, яке стане ключем до неминучого краху ключової атлантичної течії.

Вчені невпинно інформують про кліматичну кризу, що нависла над планетою й обрушила на Землю неймовірні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж. Але наслідки кліматичної кризи помітні не тільки на суші, але також і в океані: головна течія перебуває за крок до краху і повної зупинки, що неминуче позначиться на кліматі Землі, пише Live Science.

Дослідники давно спостерігають за Атлантичною меридіональною перекидною циркуляцією (AMOC), частиною якої є і Гольфстрім, намагаючись передбачити, коли вона зазнає краху. До слова, раніше в історії Землі ця подія вже відбувалася. У новому модельному дослідженні вчені виявили найбільш вразливу до зсувів точку в океані — ним виявилося море Ірмінгера біля Гренландії.

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Автори дослідження стверджують, що їм вдалося визначити "океанський двигун", який відіграє ключову роль в управлінні ключовими атлантичними течіями, що впливають на земний клімат. Найбільш вразливою деталлю виявилося море Ірмінгера в Гренландії, на яке впливає збільшення кількості талої води в Арктиці.

Море Ірмінгера на південному сході Гренландії — місце, де теплі води, що переносять тепло на північ із Південної півкулі, опускаються, а потім повертаються на південь дном океану. У результаті регіон відіграє важливу роль у забезпеченні роботи "океанічного конвеєра", відомого як AMOC.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині Ціюнь Ма, головним висновком їхньої з колегами роботи стало те, що басейн Ірмінгера відіграє вирішальну роль у зміні AMOC. Команда також вважає, що вченим необхідно поліпшити моніторинг у цьому конкретному регіоні, щоб дізнатися більше про те, що нас чекає.

Відомо, що AMOC підтримує помірний клімат у Північній півкулі та регулює погодні умови по всій земній кулі. Однак зміна клімату призводить до того, що AMOC може не підтримувати температуру стабільною набагато довше. Дослідження показують, що арктична тала вода, що вливається в Північну Атлантику, знижує щільність поверхневих вод і не дає їм опускатися, утворюючи придонні течії — це, на жаль, живить машину, що уповільнює рух головної течії океану.

Тепер нам відомо, що море Ірмінгера особливо важливе для підтримки цих природних течій. Викид прісної води в цьому регіоні не тільки безпосередньо пригнічує формування глибинних вод, що необхідно для підтримки нормальної роботи AMOC, але також змінює і характер атмосферної циркуляції. За словами Ма, вони з колегами дійшли висновку, що море Ірмінгера і зменшення кількості води, що опускається в нього, імовірно, має більший вплив на глобальний клімат, ніж подібні скорочення в інших північних морях.

Дослідники дійшли висновку, що ключова роль моря Ірмінгера в міцності AMOC обумовлена тим, що воно регулює кількість води, що опускається для формування глибинних течій у прилеглих морях за допомогою атмосферних процесів. Надходження прісної води в море Ірмінгера посилює потік прісної води, а тому зменшення формування глибинних течій у морі Ірмінгера матиме непрямі наслідки для формування глибинних течій фактично по всій Північній Атлантиці.

Під час дослідження вчені використовували кліматичну модель, що імітує збільшення надходження прісної води в чотирьох регіонах:

море Ірмінгера;

море Лабрадор;

Північні моря; північно-східна частина Атлантики.

Результати вказують на те, що роль моря Ірмінгера для AMOC переважила роль трьох інших регіонів у моделі та викликала сильніші кліматичні реакції. Скорочення утворення глибоководних льодів призвело до повсюдного похолодання в Північній півкулі, а також до розширення арктичного морського льоду, оскільки тепла вода не приносилася з півдня. Результати кліматичної моделі також вказують на невелике потепління в Південній півкулі, а також підтверджують попередні результати — слабший AMOC призведе до кліматичного хаосу.

За словами Ма, результати підтверджують попередні висновки вчених, але також вказують на дещо нове: дослідники виявили кліматичні екстремальні явища в набагато більш локалізованих масштабах. Наприклад, екстремальні сезонні опади очікуються по всій Північній Америці та басейну Амазонки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо Гольфстрім зруйнується.