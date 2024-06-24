Стихия сошла с ума. Изменение климата сделало муссоны неустойчивыми: под угрозой урожай

Климатический кризис существенно повлиял на муссоны в Индии и фермеры не знают, удастся ли им найти способ обернуть это в свою пользу.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом — он уже здесь, в результате чего мы столкнулись с невероятными волнами засухи, экстремальной жары и интенсивных штормов. Изменение климата влияет буквально на все системы нашей планеты и никто не знает, сумеем ли мы адаптироваться к новым условиям, пишет PHYS.org.

Ежегодно в период с июня по сентябрь от юго-западного побережья Индии до ее северо-восточных границ проходит сильная полоса дождя, утоляющая жажду на полях фермеров. Однако с наступлением климатического кризиса, все изменилось: муссоны в Индии стали неустойчивыми.

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Исследователи считают, что сезон муссонов в Индии является самым важным погодным явлением для страны, а хорошие муссоны способны значительно улучшить состояние экономики и повысить уровень жизни фермеров. Однако теперь антропогенное изменение климата делает выпадение осадков более неравномерным, что затрудняет работу фермеров: посадку, выращивание и сбор урожая.

По словам местных фермеров, в последние годы дожди либо идут слишком сильно и в течение короткого времени, либо они не идут вообще. В начале 2024 года Индийский департамент предсказал обильные осадки из-за муссонных облаков, но сильная жара на севере Индии остановила их распространение. В результате, в начале лета агентству пришлось пересмотреть свои прогнозы, заявив, что в этому году осадков будет значительно меньше, чем ожидалось.

Теперь местные фермеры вынуждены искать способы адаптироваться к новой реальности. Некоторые эксперты советуют выращивать культуры, которым необходимо меньше воды. В то же время другие настаивают на использовании более эффективных и локализованных методов прогнозирования, чтобы защитить урожай от непредвиденных погодных условий.

Как изменение климата изменяет муссоны?

Ученые отмечают, что в Индии, как правило, есть два муссона: июня по сентябрь, который движется с юго-запада на северо-восток; с октября по декабрь, идущий в противоположном направлении.

Однако постоянно растущее количество газов, согревающих планету, в муссоны теперь лишь от части следуют этой схеме. Исследователи отмечают, это связано с тем, что более теплый воздух способен удерживать больше влаги из Индийского океана, а затем этот дождь одним потоком выливается на поля фермеров. Это означает, что сезон дождей сопровождается интенсивными наводнениями и засушливыми периодами, а не постоянными дождями на протяжении всего периода.

Эксперты заметили, что наряду с высокими температурами и длительными периодами засухи, усугубляющими проблемы фермеров, увеличивается и количество оползней и наводнений. Все это вместе приводит к человеческим жертвам и экономическим потерям.

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