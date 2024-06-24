Стихія збожеволіла. Зміна клімату зробила мусони нестійкими: під загрозою врожай

Кліматична криза суттєво вплинула на мусони в Індії та фермери не знають, чи вдасться їм знайти спосіб обернути це на свою користь.

Related video

Людство більше не лякають кліматичною кризою — вона вже тут, унаслідок чого ми зіткнулися з неймовірними хвилями посухи, екстремальної спеки та інтенсивних штормів. Зміна клімату впливає буквально на всі системи нашої планети й ніхто не знає, чи зуміємо ми адаптуватися до нових умов, пише PHYS.org.

Щорічно в період з червня до вересня від південно-західного узбережжя Індії до її північно-східних кордонів проходить сильна смуга дощу, що втамовує спрагу на полях фермерів. Однак із настанням кліматичної кризи, все змінилося: мусони в Індії стали нестійкими.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вважають, що сезон мусонів в Індії є найважливішим погодним явищем для країни, а хороші мусони здатні значно поліпшити стан економіки та підвищити рівень життя фермерів. Однак тепер антропогенна зміна клімату робить випадання опадів більш нерівномірним, що ускладнює роботу фермерів: посадку, вирощування і збір врожаю.

За словами місцевих фермерів, останніми роками дощі або йдуть надто сильно і протягом короткого часу, або вони не йдуть взагалі. На початку 2024 року Індійський департамент передбачив рясні опади через мусонні хмари, але сильна спека на півночі Індії зупинила їхнє поширення. У результаті, на початку літа агентству довелося переглянути свої прогнози, заявивши, що цього року опадів буде значно менше, ніж очікувалося.

Тепер місцеві фермери змушені шукати способи адаптуватися до нової реальності. Деякі експерти радять вирощувати культури, яким необхідно менше води. Водночас інші наполягають на використанні більш ефективних і локалізованих методів прогнозування, щоб захистити врожай від непередбачуваних погодних умов.

Як зміна клімату змінює мусони?

Науковці зазначають, що в Індії, як правило, є два мусони: з червня до вересня, який рухається з південного заходу на північний схід; з жовтня до грудня, який іде в протилежному напрямку.

Однак кількість газів, що постійно зростає і зігріває планету, в мусони тепер лише частково дотримуються цієї схеми. Дослідники зазначають, це пов'язано з тим, що тепліше повітря здатне утримувати більше вологи з Індійського океану, а потім цей дощ одним потоком виливається на поля фермерів. Це означає, що сезон дощів супроводжується інтенсивними повенями та посушливими періодами, а не постійними дощами протягом усього періоду.

Експерти помітили, що поряд з високими температурами та тривалими періодами посухи, що посилюють проблеми фермерів, збільшується і кількість зсувів і повеней. Усе це разом призводить до людських жертв та економічних втрат.

Раніше Фокус писав про те, що на Землю насувається мега-посуха тривалістю понад 20 років: куди вона обрушиться.