Невидимый атлас. У нас над головой текут гигантские "реки", и их впервые нанесли на карту (фото)

Исследователям впервые в истории наблюдений удалось нанести на карту реки интенсивной влаги, текущие через нашу атмосферу.

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Атмосферные реки часто являются продуктом циклонов и могут определять, где выпадет сильный дождь, а потому их отсутствие видимости является проблемой для исследователей. Ученые признают, что понимание атмосферных рек становится все более важным, поскольку наша "закипающая" земная атмосфера впитывает все больше влаги, что заставляет эти водные пути менять курс, пишет Science Alert.

До сих пор ученым приходилось полагаться на компьютерное моделирование, чтобы предсказать, куда направится этот водяной пар, однако теперь исследователи разработали новый способ, позволяющий им шпионить за этими потоками в режиме реального времени.

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По словам автора исследования, ученого-атмосферика Вейминга Ма, недостающим кусочком головоломки был трехмерный ветровой пейзаж. В ходе исследования они с коллегами обнаружили, что спутниковые данные пространственного распределения температуры можно использовать для создания приблизительного трехмерного поля ветра в реальном времени. Команда объединила эти данные с данными спутникового обнаружения влажности NASA и выявила глобальное распределение течений, насыщенных влагой.

Известно, что большая часть небесной влаги переносится через широты атмосферными реками, текущими к полюсам. На них приходится около 30% годовых осадков в США и Европе, а также до 40; в сезон дождей в Восточной Азии.

Завихрение атмосферной реки, наблюдаемое по спутниковым данным о влажности 4 января 2023 года Фото: NASA

Наблюдения показывают, что атмосферные реки, как правило, образуются над тропическими океанами, однако, когда они достигают региона над сушей, часто возникают погодные опасности, например, разрушительные ветры и наводнения. Результаты наблюдений также показывают, что за последние 40 лет реактивное течение над Северной Америкой сместилось на север, а частота атмосферных рек над восточной частью Штатов увеличилась.

При этом, как считают ученые, именно эти "небесные реки" влияют и на изменчивость морского льда: их присутствие увеличивает уровень таяния. В то же время данные свидетельствуют о том, что за последние несколько лет морской лед на обоих полюсах достиг рекордно низкого уровня.

Теперь Ма с коллегами могут анализировать небесные потоки и это показывает, что предыдущие компьютерные модели в действительности переоценивали частоту дождевых атмосферных рек и в то же время недооценивали интенсивность дождя.

Команда также считает, что их новый метод в дальнейшем может быть применен к другим спутниковым наблюдениям, например, геостационарным спутникам, для разработки статистики атмосферных рек с более высоким разрешением или более высокой частотой. Авторы исследования уверены, что их новый метод может быть использован для прогнозирования погоды и климатических моделей.

Ранее Фокус писал о том, что из воды торчит только темечко: назван первый континент Земли, который полностью нанесен на карту.