Пережила десяток извержений. Найдена черепаха-отшельница, чей вид вымер еще век назад

Последнего представителя вида "фантастикус" встречали на острове Фернандина еще в 1906 году.

Ученые-эволюционисты были озадачены обнаружением черепахи давно вымершего вида на острове Фернандина. За последние более чем 100 лет исследователям удалось обнаружить всего две особи "фантастикус" (Chelonoidis phantasticus). В 1906 году ученые обнаружили огромного самца, и вот спустя много времени на острове Фернандина найдена-черепаха отшельница, пишет Scitech Daily.

Эта находка является уникальной по ряду причин. Во-первых, ученые считали, что представители данного вида давно уничтожены многочисленными извержениями вулкана — только за последние два столетия их насчитали более 25. Во-вторых, обнаружение Фернанды, как самку прозвали ученые, дает надежду, что на острове могут обитать другие представители этого вида, а значит ученые смогут попробовать восстановить популяцию в неволе.

[ + – ] Фернанда более миниатюрная, чем найденный ранее самец. Фото: Courtesy of the Galápagos Conservancy

Исследования ученых из Йеля показало, что у самца, обнаруженного в XХ веке и Фернанды, найденной недавно, большое количество схожих геномов. Однако визуально они очень отличаются: самец более крупный, имеет выступающий панцирь, характерный для седловидных черепах. В то же время Фернандина намного меньшего размера и имеет гладкий панцирь. Впрочем, ученые считают, что такие отличия могут быть обусловлены ограниченным выбором пищи — многочисленные извержения вулкана уничтожили большую часть растительности на острове.

Кроме того, в ходе исследований ученые обнаружили ряд отличий в митохондриях черепах. Существует вероятность, что самец, найденный на острове более ста лет назад является истинным представителем вида, в то время, как Фернанда — вероятнее всего гибрид двух видов. Так или иначе, ученым необходимо больше данных, чтобы проследить развитие "фантастикус".

[ + – ] Самца обнаружили в 1906 году. Фото: California Academy of Sciences

В ближайшее время сотрудники Галапагосского национального парка и Галапагосского заповедника намерены прочесать территорию острова Фернандина в поисках других черепах. Ученые надеются обнаружить дополнительные экскременты или следы животных, это даст надежду на восстановление вида.

Отметим, что на Галапагосских островах обитает порядка 15 различных видов гигантских черепах. Их популяция сократилась на более чем 90% в начале 19 века — причиной стали китобои и пираты, истреблявшие животных ради пищи.

Напомним, ранее Фокус писал, о том что ученым удалось найти редкого "глубоководного таракана" и рака-отшельника.