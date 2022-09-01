Пережила десяток вивержень. Знайшли черепаху-самітницю, чий вид вимер ще століття тому

Останнього представника виду фантастикус зустрічали на острові Фернандіна ще 1906 року.

Учені-еволюціоністи були спантеличені виявленням черепахи виду, що давно вимер, на острові Фернандіна. За останні більш ніж 100 років дослідникам вдалося виявити лише дві особини фантастикус (Chelonoidis phantasticus). У 1906 році вчені виявили величезного самця, і ось через багато часу на острові Фернандіна знайшли черепаху-пустельницю, пише Scitech Daily.

Ця знахідка є унікальною з низки причин. По-перше, вчені вважали, що представники цього виду давно знищені численними виверженнями вулкана — лише за останні два століття їх нарахували понад 25. По-друге, виявлення Фернанди, як самку прозвали вчені, дає надію, що на острові можуть мешкати інші представники цього виду, а значить, учені зможуть спробувати відновити популяцію в неволі.

[ + – ] Фернанда мініатюрніша, ніж знайдений раніше самець. Фото: черепаха Фернанда

Дослідження вчених із Єля показало, що в самця, виявленого в ХХ столітті, і Фернанди, знайденої нещодавно, багато схожих геномів. Однак візуально вони дуже відрізняються: самець більший, має панцир, що виступає, характерний для сідлоподібних черепах. Водночас Фернанда має набагато менший розмір і гладкий панцир. Утім, учені вважають, що такі відмінності можуть бути обумовлені обмеженим вибором їжі — численні виверження вулкана знищили більшу частину рослинності на острові.

Крім того, в ході досліджень учені виявили низку відмінностей у мітохондріях черепах. Існує ймовірність, що самець, знайдений на острові понад сто років тому, є справжнім представником виду, тоді як Фернанда — найімовірніше, гібрид двох видів. Так чи інакше, вченим потрібно більше даних, щоб простежити розвиток фантастикуса.

[ + – ] Самця виявили 1906 року Фото: Самец "фантастикус", найденный в 1906 году

Найближчим часом співробітники Галапагоського національного парку та Галапагоського заповідника мають намір прочесати територію острова Фернандіна а пошуках інших черепах. Учені сподіваються виявити додаткові екскременти або сліди тварин, це дасть надію на відновлення виду.

Зазначимо, що на Галапагоських островах мешкає близько 15 різних видів гігантських черепах. Їхнє населення скоротилося на більш ніж 90% на початку 19 століття — причиною стали китобої та пірати, які винищували тварин заради їжі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти рідкісного "глибоководного таргана" та рака-самітника.