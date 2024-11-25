Самый меткий глаз. Ученые сняли "снайпера" со щупальцами, стреляющего камнями в рыбу (видео)

Кокосового осьминога засняли в толще воды, стреляющим камнями из своего сифона изнутри раковины моллюска, словно снайпер.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества видов на планете. Однако он также считается одним из самых малоизученных мест на планете и таит в себе множество тайн. К счастью для нас, развитие технологий позволяет ученым погружаться все глубже в толщу воды и узнавать все больше о том, что там происходит, пишет Live Science.

В новом видео, снятом для сериала Netflix "Наши океаны", ученые засняли кокосового осьминога (Amphioctopus marginatus), стреляющим камнями из своего сифона изнутри раковины моллюска, словно снайпер. Исследователи также отмечают, что это первое в своем роде видео, показывающее как головоногий моллюск стреляет снарядами в хищную рыбу.

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Кокосовый осьминог, также известен как жилистый осьминог, был заснят на глубине около 9 метров под поверхностью Юго-Восточной Азии. На кадрах видно, как осьминог стреляет камнями из своего сифона — трубчатой структуры, которую осьминог использует для плавания и управления.

По словам помощника продюсера и полевого режиссера сериала Кэти Мурхе, они с коллегами были весьма удивлены, заметив, как осьминог стрелял в рыбу камнями через свой сифон. Она также отметила, что ранее никому не удавалось заснять, как жилистые осьминоги используют свои сифоны в качестве оружия.

Известно, что команда снимала клип на глубине около 9 метров под поверхностью океана. Изначально создатели фильма изучали влияние загрязнения пластиком на океан, снимая одинокого осьминога, живущего на заваленном мусорном дне. Но когда они просмотрели отснятый материал, то поняли, что запечатлели совершенно новое поведение.

Позже исследователи вернулись к осьминогу, чтобы выяснить, было ли это единичным случаем или осьминог научился использовать свой сифон в качестве горохострела для отпугивания хищников. В общей сложности было отснято около 110 часов видео в течение трех недель: видео указывает на то, что поведение осьминога не было случайностью — он собирал камни и мусор, а затем стрелял снарядами.

Исследователи отмечают, что камни летели чрезвычайно быстро, а потому их можно заметить, только в замедленной съемке. Более того, ученые наблюдали за тем, как головоногий моллюск кидал камни из своего дыхательного сифона, причем делал это с невероятной скоростью и меткостью — снаряды попадали четко в цель.

Кокосовые осьминоги, как правило, живут в песчаных, илистых местообитаниях на мелководье. Они встречаются по всему Индийскому океану и выходят из своих укрытий на рассвете и закате, чтобы добыть пропитание. Представители этого вида известны тем, что строят броню из скорлупы моллюсков и кокосов, стягивая половинки вместе, чтобы создать щиты.

Когда головоногие моллюски не используют свои щиты, они носят раковины с собой — складывая их, сидя внутри раковин, а затем вытягивая свои щупальца, чтобы двигаться по морскому дну. Авторы исследования также рассказали о том, что им лишь предстоит проанализировать поведение головоногих моллюсков.

Наблюдения показывают, что рыбы, в которых осьминоги кидали камни, были напуганы и ретировались — ученые полагают, что метание камней на самом деле может быть эффективной стратегией защиты головоногих моллюсков.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую общую особенность у людей и осьминогов.