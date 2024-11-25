Найвлучніше око. Вчені зняли "снайпера" зі щупальцями, який стріляє камінням у рибу (відео)

Кокосового восьминога зняли в товщі води, він стріляє камінням зі свого сифона зсередини мушлі молюска, немов снайпер.

Океан вкриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості видів на планеті. Однак він також вважається одним із найбільш маловивчених місць на планеті й приховує в собі безліч таємниць. На щастя для нас, розвиток технологій дає змогу вченим занурюватися дедалі глибше в товщу води та дізнаватися все більше про те, що там відбувається, пише Live Science.

У новому відео, знятому для серіалу Netflix "Наші океани", вчені зняли кокосового восьминога (Amphioctopus marginatus), який стріляє камінням зі свого сифона зсередини раковини молюска, немов снайпер. Дослідники також зазначають, що це перше таке відео, яке показує, як головоногий молюск стріляє снарядами в хижу рибу.

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Кокосовий восьминіг, також відомий як жилавий восьминіг, був знятий на глибині близько 9 метрів під поверхнею Південно-Східної Азії. На кадрах видно, як восьминіг стріляє камінням зі свого сифона — трубчастої структури, яку восьминіг використовує для плавання та управління.

За словами помічниці продюсера і польового режисера серіалу Кеті Мурхе, вони з колегами були вельми здивовані, помітивши, як восьминіг стріляв у рибу камінням через свій сифон. Вона також зазначила, що раніше нікому не вдавалося зняти, як жилаві восьминоги використовують свої сифони як зброю.

Відомо, що команда знімала кліп на глибині близько 9 метрів під поверхнею океану. Спочатку творці фільму вивчали вплив забруднення пластиком на океан, знімаючи самотнього восьминога, що живе на заваленому сміттєвому дні. Але коли вони переглянули відзнятий матеріал, то зрозуміли, що зафіксували абсолютно нову поведінку.

Пізніше дослідники повернулися до восьминога, щоб з'ясувати, чи було це поодиноким випадком, чи восьминіг навчився використовувати свій сифон як горохостріл для відлякування хижаків. Загалом було відзнято близько 110 годин відео протягом трьох тижнів: відео вказує на те, що поведінка восьминога не була випадковістю — він збирав каміння і сміття, а потім стріляв снарядами.

Дослідники зазначають, що каміння летіло надзвичайно швидко, а тому його можна було помітити лише в уповільненому фільмуванні. Ба більше, вчені спостерігали за тим, як головоногий молюск кидав каміння зі свого дихального сифона, причому робив це з неймовірною швидкістю та чіткістю — снаряди влучали точно в ціль.

Кокосові восьминоги, як правило, живуть у піщаних, мулистих місцезростаннях на мілководді. Вони зустрічаються по всьому Індійському океану і виходять зі своїх укриттів на світанку і заході сонця, щоб добути їжу. Представники цього виду відомі тим, що будують броню зі шкаралупи молюсків і кокосів, стягуючи половинки разом, щоб створити щити.

Коли головоногі молюски не використовують свої щити, вони носять мушлі з собою — складаючи їх, сидячи всередині мушель, а потім витягаючи свої щупальця, щоб рухатися по морському дну. Автори дослідження також розповіли про те, що їм лише належить проаналізувати поведінку головоногих молюсків.

Спостереження показують, що риби, в яких восьминоги кидали каміння, були налякані й відступили — вчені вважають, що метання каміння насправді може бути ефективною стратегією захисту головоногих молюсків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нову спільну особливість у людей і восьминогів.