Людина та восьминіг схожі: вчені помітили нову спільну особливість

Нове дослідження передбачає, що мозок восьминога еволюціонував так, щоб поділити з мозком людини дивовижну рису.

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Головоногі, такі як восьминоги, кальмари та каракатиці, — дуже розумні тварини зі складною нервовою системою. Група вчених під керівництвом Ніколауса Раєвський з Центру молекулярної медицини імені Макса Дельбрюка, Німеччина, у новому дослідженні показала, що їх еволюція пов'язана з різким розширенням репертуару мікроРНК, пише ScienceAlert.

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На нашій планеті живе багато дивовижних істот, але деякі з них є своєріднішими, ніж інші. Особливо це стосується восьминогів, які є настільки незвичайними тваринами, що деякі прихильники теорії змови вважають їх інопланетними істотами.

Тим не менш, існує безліч доказів того, що еволюція восьминогів безпосередньо пов'язана з нашою планетою і вчені знайшли нещодавно ще одне. Йдеться про особливості мозку цих головоногих, яка є спільною з мозком людини й інших хребетних істот: величезний репертуар мікроРНК у їхній нервовій тканині. За словами Раєвські, це саме те, що пов'язує людину з восьминогом.

Учені вважають, що восьминоги дуже розумні, мають досить складний мозок. Деякі вчені припускають, що ці тварини навіть можуть бачити сни. Але на відміну від інших розумних тварин, їх нервова система сильно розподілена по тілу.

Є ще щось справді дивне у восьминогів та інших головоногих. Їхні тіла можуть швидко редагувати свої послідовності РНК, щоб пристосуватися до навколишнього середовища. Це не те, як зазвичай працює адаптація, зазвичай все починається з ДНК, і ці зміни передаються РНК. Це й змусило вчених замислитися над тим, які ще секрети РНК можуть приховувати восьминоги.

[ + – ] На нашій планеті живе багато дивовижних істот, але деякі з них більш своєрідні за інші. Особливо це стосується восьминогів, які є настільки незвичайними тваринами, що деякі прихильники теорії змови вважають їх інопланетними істотами Фото: popsci.com

Учені секвенували РНК кількох мертвих восьминогів і результат виявився сюрпризом. За словами Раєвські, у восьминогів справді відбувалося багато редагування РНК, але не в тих ділянках, які вони вважали, становлять особливий інтерес.

Учені з'ясували, що у восьминогів багато мікроРНК. Це некодуючі молекули РНК, які беруть активну участь у регуляції експресії генів, зв'язуючись з більшими молекулами РНК, щоб допомогти клітинам точно налаштувати білки, які вони створюють.

Той факт, що ці сімейства мікроРНК збереглися у восьминогів, припускає, що вони все ще відіграють важливу роль у біології цих головоногих, хоча вчені ще не знають, яка ця роль чи клітини задіяні мікроРНК.

За словами вчених, це третє за величиною поширення кількості мікроРНК у світі тварин і найбільше у нехребетних тварин. Наприклад, устриці, які також є молюсками і мали спільних предків із восьминогами, отримали всього п'ять нових сімейств мікроРНК з тих пір, як вони пішли іншим еволюційним шляхом. А восьминоги отримали аж 90 сімейств. Таке величезне розширення кількості мікроРНК відбулося лише у хребетних тварин, але в значно більших масштабах. Наприклад, геном людини кодує майже 2 600 сімейств мікроРНК.

За словами вчених, це відкриття передбачає, що складний інтелект у восьминогів може бути пов'язаний з цим розширенням мікроРНК. Цікаво, що це не єдина подібність між мозком восьминога та мозком хребетних. Учені раніше з'ясували, що мозок людини та восьминога містить велику кількість клітин, які називаються транспозонами. Учені тепер хочуть з'ясувати, що саме роблять ці мікроРНК, адже можливо вони необхідні для появи складного мозку в тварин.

Фокус уже писав про нещодавнє дослідження вчених, яке показало разючу подібність між зоровою системою восьминогів і людини.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили причину того, чому восьминоги знищують себе після спарювання.