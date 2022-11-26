Человек и осьминог похожи: ученые обнаружили новую общую особенность

Новое исследование предполагает, что мозг осьминога эволюционировал таким образом, чтобы разделить с мозгом человека удивительную черту.

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Головоногие, такие как осьминоги, кальмары и каракатицы, — очень умные животные со сложной нервной системой. Группа ученых под руководством Николауса Раевски из Центр молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка, Германия, в новом исследовании показала, что их эволюция связана с резким расширением репертуара микроРНК, пишет ScienceAlert.

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На нашей планете живет много удивительных существ, но некоторые из них более своеобразны, чем другие. Особенно это касается осьминогов, которые являются настолько необычными животными, что некоторые приверженцы теории заговора считают их инопланетными существами.

Тем не менее, существует множество доказательств того, что эволюция осьминогов напрямую связана с нашей планетой и ученые нашли недавно еще одно. Речь идет об особенности мозга этих головоногих, которая является общей с мозгом человека и других позвоночных существ: огромный репертуар микроРНК в их нервной ткани. По словам Раевски, это именно то, что связывает человека с осьминогом.

Ученые считают, что осьминоги очень умны, у них достаточно сложный мозг. Некоторые ученые предполагают, что эти животные даже могу видеть сны. Но в отличие других разумных животных, их нервная система сильно распределена по телу.

Есть еще кое-что действительно странное у осьминогов и других головоногих. Их тела могут быстро редактировать свои последовательности РНК, чтобы приспособиться к окружающей среде. Это не то, как обычно работает адаптация, обычно все начинается с ДНК, и эти изменения передаются РНК. Это и заставило ученых задуматься о том, какие еще секреты РНК могут скрывать осьминоги.

[ + – ] На нашей планете живет много удивительных существ, но некоторые из них более своеобразны, чем другие. Особенно это касается осьминогов, которые являются настолько необычными животными, что некоторые приверженцы теории заговора считают их инопланетными существами Фото: popsci.com

Ученые секвенировали РНК нескольких мертвых осьминогов и результат оказался сюрпризом. По словам Раевски, у осьминогов действительно происходило много редактирования РНК, но не в тех областях, которые они считали, представляют особый интерес.

Ученые обнаружили, что у осьминогов много микроРНК. Это некодирующие молекулы РНК, которые активно участвуют в регуляции экспрессии генов, связываясь с более крупными молекулами РНК, чтобы помочь клеткам точно настроить белки, которые они создают.

Тот факт, что эти семейства микроРНК сохранились у осьминогов, предполагает, что они все еще играют важную роль в биологии этих головоногих, хотя ученые еще не знают, какова эта роль или в каких клетках задействованы микроРНК.

По словам ученых, это третье по величине распространение количества микроРНК в мире животных и самое большое у не позвоночных животных. Например, устрицы, которые также являются моллюсками и имели общих предков с осьминогами приобрели всего пять новых семейств микроРНК с тех пор, как они пошли другим эволюционным путем. А осьминоги приобрели целых 90 семейств. Такое огромное расширение количества микроРНК произошло только у позвоночных животных, но в гораздо больших масштабах. Например, геном человека кодирует около 2600 семейств микроРНК.

По словам ученых, это открытие, предполагает, что сложный интеллект у осьминогов может быть связан с этим расширением микроРНК. Интересно, что это не единственное сходство между мозгом осьминога и мозгом позвоночных. Ученые ранее обнаружили, что мозг человека и осьминога содержит большое количество клеток, которые называются транспозонами. Ученые теперь хотят выяснить, что именно делают эти микроРНК, ведь возможно, они необходимы для появления сложного мозга у животных.

Фокус уже писал о недавнем исследовании ученых, которое показало поразительное сходство между зрительной системой осьминогов и человека.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину того, почему осьминоги уничтожают себя после спаривания.