Самое умное дерево на Земле: оно убивает своих врагов с помощью молний (фото)

В лесах молния обычно является предвестником разрушений и смерти для деревьев. Но в низинных тропических лесах один вид деревьев, похоже, научился использовать эту силу природы в своих интересах.

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Об этом пишет Live Science.

Новое исследование показало, что деревья диптерикс (Dipteryx oleifera) или же бобы тонка извлекает выгоду от даров молний. Эти деревья не только остаются невредимыми после удара, но и избавляются таким образом от своих врагов – паразитических лиан, которые обвивают ствол дерева.

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"Мы начали наше исследование 10 лет назад и видели множество деревьев, которые убивает молния, особенно это касалось высоких деревьев. Но диптерикс всегда оставался невредимым", — говорит ведущий автор исследования Эван Гора, лесной эколог в Институте исследований экосистем Кэри.

Дерево диптерикс до и после удара молнии Фото: Evan Gora

Дело в том, что в тропических лесах молния является одной из главных причин гибели деревьев, особенно старых крупных и старых деревьев, который играют важную роль в хранении углерода и поддержании разнообразия. Ученые хотели разобраться в том, как молния формирует структуру самого леса, что показало бы, насколько устойчивы экосистемы перед изменением климата. Так исследователи неожиданно обнаружили вид, которому молнии помогали процветать.

В своем исследовании ученые изучили около 100 ударов молний в природном памятнике Барро Колорадо в Панаме.

В работе использовалась антенная решетка по всей Центральной Панаме, которая обнаруживала радиоволны от ударов молний. Анализируя данные, которые были записаны каждым отдельным датчиком, ученые смогли определить точные места ударов молний. В сочетании с наземными наблюдениями и снимками с беспилотников, команда могла найти пострадавший лесной участок и отследить состояние деревьев.

Тогда исследователи увидели, что один вид деревьев каждый раз получает незначительные или нулевые повреждения после ударов молний.

"За последние 40 лет наблюдений четко видна потенциальная опасность проживания рядом с диптерикс. Как у дерева, у вас имеется больше шансов умереть от удара молнии, чем рядом с любым другим старым большим деревом в лесу", — подчеркивает ученый.

В среднем каждый удар молнии убивал более 2,4 тонн близлежащей древесной биомассы и почти 80% лиан, которые заполняли полог деревьев диптерикс.

Похоже, эти деревья эволюционировали так, чтобы оставаться невредимыми. Дерево обладает высокой внутренней проводимостью, что позволяет току проходить сквозь дерево, не накапливая опасного внутреннего тепла.

Также эти деревья вырастают очень высокими – до 40 метров и живут столетиями. Одно дерево диптерикс подвергается пяти ударам молний после достижения зрелости, где каждый удар очищает его от паразитических лоз, открывая полог для процветания.

Согласно подсчетам исследователей, удар молнии может привести к 14-кратному увеличению производства семян в течение его жизни, что дает виду большое репродуктивное преимущество.

Напомним, молнии запускают в космос частицы-убийцы почти со скоростью света. Молнии являются одними из самых зрелищных явлений на Земле, но их влияние направлено не только на поверхность нашей планеты.