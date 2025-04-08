Найрозумніше дерево на Землі: воно вбиває своїх ворогів за допомогою блискавок (фото)

У лісах блискавка зазвичай є провісником руйнувань і смерті для дерев. Але в низинних тропічних лісах один вид дерев, схоже, навчився використовувати цю силу природи у своїх інтересах.

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Про це пише Live Science.

Нове дослідження показало, що дерева діптерикс (Dipteryx oleifera) або ж боби тонка отримують вигоду від дарів блискавок. Ці дерева не лише залишаються неушкодженими після удару, а й позбуваються у такий спосіб своїх ворогів — паразитичних ліан, які обвивають стовбур дерева.

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"Ми почали наше дослідження 10 років тому і бачили безліч дерев, які вбиває блискавка, особливо це стосувалося високих дерев. Але диптерикс завжди залишався неушкодженим", — каже провідний автор дослідження Еван Гора, лісовий еколог в Інституті досліджень екосистем Кері.

Дерево диптерикс до і після удару блискавки Фото: Evan Gora

Річ у тім, що в тропічних лісах блискавка є однією з головних причин загибелі дерев, особливо старих великих і старих дерев, що відіграють важливу роль у зберіганні вуглецю і підтримці різноманітності. Вчені хотіли розібратися в тому, як блискавка формує структуру самого лісу, що показало б, наскільки стійкі екосистеми перед зміною клімату. Так дослідники несподівано виявили вид, якому блискавки допомагали процвітати.

У своєму дослідженні вчені вивчили близько 100 ударів блискавок у природній пам'ятці Барро Колорадо в Панамі.

У роботі використовувалася антенна решітка по всій Центральній Панамі, яка виявляла радіохвилі від ударів блискавок. Аналізуючи дані, які були записані кожним окремим датчиком, вчені змогли визначити точні місця ударів блискавок. У поєднанні з наземними спостереженнями та знімками з дронів, команда могла знайти постраждалу лісову ділянку і відстежити стан дерев.

Тоді дослідники побачили, що один вид дерев щоразу отримує незначні або нульові пошкодження після ударів блискавок.

"За останні 40 років спостережень чітко видно потенційну небезпеку проживання поруч із диптериксом. Як у дерева, у вас є більше шансів померти від удару блискавки, ніж поруч із будь-яким іншим старим великим деревом у лісі", — підкреслює вчений.

У середньому кожен удар блискавки вбивав понад 2,4 тонни прилеглої деревної біомаси і майже 80% ліан, які заповнювали завісу дерев діптерикс.

Схоже, ці дерева еволюціонували так, щоб залишатися неушкодженими. Дерево має високу внутрішню провідність, що дає змогу струму проходити крізь дерево, не накопичуючи небезпечного внутрішнього тепла.

Також ці дерева виростають дуже високими — до 40 метрів і живуть століттями. Одне дерево диптерикс піддається п'яти ударам блискавок після досягнення зрілості, де кожен удар очищає його від паразитичних лоз, відкриваючи полог для процвітання.

Згідно з підрахунками дослідників, удар блискавки може призвести до 14-кратного збільшення виробництва насіння протягом його життя, що дає виду велику репродуктивну перевагу.

Нагадаємо, блискавки запускають у космос частинки-вбивці майже зі швидкістю світла. Блискавки є одними з найбільш видовищних явищ на Землі, але їхній вплив спрямований не тільки на поверхню нашої планети.