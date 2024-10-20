Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Молнии запускают в космос частицы-убийцы почти со скоростью света: почему это опасно

молния
Фото: NASA | Мощная вспышка молнии, сфотографированная с Международной космической станции

Молнии являются одними из самых зрелищных явлений на Земле, но их влияние направлено не только на поверхность нашей планеты.

Related video

Ученые выяснили, что молнии могут вырывать высокоэнергетические электроны-убийцы из радиационного пояса Земли разбрасывать их во всех направлениях. Открытие новой связи между земной и космической погодой поможет лучше защитить космическое оборудование и людей, которые летят на орбиту. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Радиационный пояс Земли представляет собой часть магнитного поля нашей планеты, которая улавливает заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые прилетают из Солнца. Внутренняя часть радиационного пояса находится на высоте от 400 до 6000 км, а внешняя – на высоте от 13500 до 58 000 км над поверхностью Земли.

Радиационный пояс защищает нас от опасных солнечных частиц. Но некоторые частицы, так называемые электроны-убийцы, обладают такой высокой энергией, что двигаются почти со скоростью света. Из-за этого эти частицы могут проникать в спутники на орбите и могут повредить их электронику. Также электроны-убийцы могут способствовать получению опасных для здоровья доз радиации астронавтами.

Существуют процессы, которые могут ускорять электроны, в том числе этого касается геомагнитных бурь, вызываемых вспышками на Солнце и корональными выбросами массы.

радиационный пояс Земли Fullscreen
Радиационный пояс Земли. Иллюстрация
Фото: ScienceAlert

Теперь же ученые обнаружили связь между скоростными электронами и молниями во время изучения данных космических аппаратов. Оказалось, что молнии могут запускать в космос электроны-убийцы высокой энергии, которые двигаются через внутреннюю часть радиационного пояса. Как выяснили ученые, примерно через секунду после появления молний в атмосфере Земли иногда количество электронов в радиационном поясе сильно возрастает.

Авторы исследования говорят, что молния создает электромагнитные волны, известные как свистящие волны, которые возникают в низкочастотном радиодиапазоне. Свистящие волны, которые проходят через нестабильную плазму радиационного пояса, могут вызвать столкновение электронов. При этом электроны с более низкой энергией передают энергию электронам с более высокой энергией и это приводит к появлению высокоскоростных электронов-убийц.

Пока что ученые точно не знают, как часто происходят такие события и какие именно условия необходимы для запуска этих опасных частиц. Возможно в этом играет свою роль повышенная активность Солнца.

Теперь ученые хотят выяснить, какие факторы влияют на появление электронов-убийц, вызванных молнией.

Как уже писал Фокус, обнаружены загадочные самые яркие объекты во Вселенной и физики не знают, как они появились. Обнаруженные квазары бросают вызов моделям формирования таких объектов, ведь некоторые из них, вопреки теориям, существуют, как одиночки, а должны быть окружены большим количеством галактик.

Также Фокус писал о событии, которое обрушило на Землю два миллиона лет дождей. Карнийское плювиальное событие известно как отрезок времени, когда погода на нашей планете была особенно влажной.