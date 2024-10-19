Какое событие обрушило на Землю два миллиона лет дождей: ученые назвали его

Карнийское плювиальное событие известно как отрезок времени, когда погода на нашей планете была особенно влажной.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планете претерпела множество изменений и экстремальных периодов. Сегодня осень на планете может быть особенно дождливой и утомительной, но представьте, что дожди на планете не прекращаются миллионы лет, пишет IFLScience.

Такой период в истории Земли действительно был. Во время карнийского плювиального события, как считают ученые, дождь на планете не прекращался от 1 до 2 миллионов лет. Все началось около 232 миллионов лет назад, когда необычайно сильный и продолжительный дождь положил конец одному из самых засушливых периодов на планете.

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В то время на Земле существовал один суперконтинент Пангея, который уже был подвержен муссонам. Температура Мирового океана в тот момент напоминала "горячий суп", а это, по словам исследователя палеоэкологии Пола Уигналла, означает, что в воздухе было огромное количество влаги для создания муссонов.

Но было еще что-то, что спровоцировало еще большую влажность. Ученые не знают наверняка, что именно произошло, но предполагают, что все дело в серии мощных вулканических извержений, которые произошли на террейне Врангелия, который в настоящее время располагается вдоль побережья Аляски и Британской Колумбии.

Не секрет, что крупные извержения вулканов способны нарушить уровень водяного пара в земной стратосфере. По словам геолога Якопо Даль Корсо, извержения Врангелия, вероятно, достигли своего пика во время карнийского периода. Извержения были настолько сильными, что выбросили в атмосферу Земли невероятное количество парниковых газов, в результате чего наблюдались всплески глобального потепления.

Ученые считают, что одним из последствий этих затяжных дождей стал период усиленного вымирания жизни на планете. Это особенно коснулось морских существ, таких как аммоноидеи, конодонты и криноидеи. Впрочем, некоторые также предполагают, что эти события подготовили почву для зарождения новой жизни.

Например, одна группа ученых предполагает, что вслед за массовым вымиранием растений и основных травоядных на суше, динозавры, вероятно, стали основными бенефициарами, расширив свое разнообразие и среду обитания.

Отметим, что первые свидетельства карнийского плювиального события были обнаружены учеными еще в 1980-х годах. Наиболее известным из них стало открытие британскими учеными полосы серого цвета, проходящей через красный камень холма. Эта особенность указывала на то, что регион перешел от периода сильной засухи к периоду серьезной влажности.

С годами доказательства в поддержку их теории начали постепенно накапливаться. Теперь эта область исследований настолько популярна, что ей даже была посвящена целая конференция.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад.