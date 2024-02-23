Земля до начала времен. Жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось

Исследователи пока не могут многого рассказать об их природе, но уверены, что ранние формы жизни были разнообразнее, чем все считали ранее.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет, однако в начале своего пути ее едва ли можно было назвать гостеприимной. Наша планета претерпела множество изменений пока около 3,5 миллиарда лет назад на ней не зародилась первая жизнь, пишет IFLScience.

За всю свою историю Земля претерпела невероятное количество циклов геологических поднятий и разрушений, что от горных пород того времени, когда жизнь только зародилась на Земле, осталось очень мало. Однако некоторые части Западной Австралии представляют собой одно из немногих исключений, где сохранились следы микроорганизмов возрастом 3,48 миллиарда лет.

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По словам Лены Вейманн из Геттингенского университета, барит является одним из наиболее многообещающих материалов, который мог бы рассказать историю древней Земли и жизни на ней, поскольку он стабилен даже в условиях высоких температур и давления, а также плохо растворяется в воде.

В ходе исследования ученые изучили образцы барита, собранного из австралийских кальдер — впадин, образованных в результате извержения вулканов и часто впоследствии заполненных водой. Горячие жидкости в кальдере обеспечивают сегодняшние формы жизни энергией и питательными веществами, и такие среды являются хорошими кандидатами на роль мест, где впервые возникла жизнь.

Команда исследовала образцы барита и обнаружила в них углеродистые частицы, молекулярный размер которых указывает на то, что они были оставлены ранними формами жизни на Земле. По словам Вейманн, это кажется невероятным, но, похоже, ученым удалось обнаружить "оригинальные следы первых организмов планеты".

В данный момент ученым доступно не так много информации об этих организмах, однако команда предполагает, что они были одноклеточными. В ходе исследования Вейманн с коллегами объединили несколько методов наблюдения с высоким разрешением и обнаружили три различных типа углеродистого материала, которые они назвали "популяциями".

Барит (сульфат бария) из кратона Пилбара в Западной Австралии демонстрирует три типа органических молекул Фото: Gerhard Hundertmark

Таким образом ученые пришли к выводу, что формы жизни того времени эволюционировали, заполняя отдельные ниши даже на самом раннем этапе. Наиболее распространенной популяцией была та, что наблюдалась по краям одиночных полос роста кристаллов барита. Вторая была обнаружена тонко распределенной в матрице барита, а третья — в кварцевых жилах, пересекающих барит.

Предполагается, что первые две популяции отложились при кристаллизации барита, тогда как третья, обнаруженная в кварце, вероятно, вошла в систему лишь около 200 миллионов лет спустя. Предполагается, что первая популяция возникла из органических частиц, накапливающихся на поверхностях кристаллов, где встречаются вода и осадки. Когда поток гидротермальной жидкости прекращался или температура падала, биопленки и микробные маты, подобные тем, которые сегодня образуются одноклеточными организмами, иногда внедрялись в породы.

Когда поток усиливался, вероятно, с ним были унесены и частицы, принадлежавшие организмам, живущим где-то еще. Во времена древней Земли скорость кристаллизации была намного выше, чем сегодня, а потому частицы распределялись внутри растущих кристаллов, создавая вторую популяцию.

Ранее Фокус писал о том, что как появилась жизнь на Земле: ученые считают, что приблизились к ответу.