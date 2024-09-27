Земля до начала времен: ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад

Новое исследование предполагает, что большую часть своей истории тектоника нашей планеты выглядела такой, какой мы ее знаем сегодня.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. Ранее предполагалось, что за это время Земля претерпела множество изменений: это касается не только климата, но и тектоники плит и множества других аспектов. В новом исследовании ученые ставят под сомнение эту теорию, утверждая, что большую часть своей истории тектоника плит планеты выглядела ближе к тому, какой мы ее наем сегодня, пишет PHYS.org.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Висконсин-Мэдисон и основано на анализе минерального циркона из двух старейших фрагментов нетронутой коры, возраст которых составляет от 4 до 2,7 миллиарда лет.

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Команда утверждает, что обнаружила доказательства того, что древняя тектоника плит, или то, как континенты движутся и взаимодействуют друг с другом, вероятно, была столь же разнообразной, как и сегодня.

По словам ведущего автора исследования Эмили Миксон, тектоника плит делает нашу планету уникально динамичной в масштабах солнечной системы. Теперь ученые высказали предположение, поскольку тектоника плит важна для перемещения углерода и воды в длительных временных масштабах, она может быть важна и для понимания того, как жизнь развивалась на Земле.

Не секрет, что движение континентов разрушительны — корковые породы разрушаются и перерабатываются. Чтобы выявить эти древние процессы, лежащие в основе тектоники, ученые сосредоточились на цирконах, которые очень прочны и устойчивы к химическим изменениям.

Катодолюминесцентное (КЛ) изображение зональности роста в цирконе массой 3,75 Ga из комплекса гнейсов Акаста (Северо-Западные территории, Канада) Фото: Emily E. Mixon

В ходе исследования были изучены цирконы, обнаруженные в комплексе Саглек-Хеброн возрастом 3,9-2,7 миллиарда лет и Акаста-Гнейс возрастом 4,0–3,4 миллиарда лет. Команда обнаружила, что вместо линейной прогрессии тектонических стилей, от вулканических лав и магм, толкающие земную кору вниз в мантию, за которыми следуют плиты, сталкивающиеся между собой и толкающие океаническую кору вниз в мантию, существовало множество различных сценариев движения. Нечто подобное мы наблюдаем и сегодня.

Исследователи считают, что понимание того, как тектоника работала на самых ранних этапах истории нашей планеты, играет ключевое значение для определения того, как и когда появились стили современной тектоники, наблюдаемой на планете сегодня. Более того, по словам Миксон, понимание этих процессов моет помочь выяснить, как могли бы выглядеть стили тектоники на ранних этапах развития других потенциально обитаемых планет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну движения тектонических плит Земли.