Земля до початку часів: учені з'ясували, якою була планета чотири мільярди років тому

Нове дослідження припускає, що більшу частину своєї історії тектоніка нашої планети виглядала такою, якою ми її знаємо сьогодні.

Related video

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років. Раніше передбачалося, що за цей час Земля зазнала безлічі змін: це стосується не тільки клімату, а й тектоніки плит і безлічі інших аспектів. У новому дослідженні вчені ставлять під сумнів цю теорію, стверджуючи, що більшу частину своєї історії тектоніка плит планети виглядала ближче до того, якою ми її знаємо сьогодні, пише PHYS.org.

Нове дослідження було проведене вченими з Університету Вісконсин-Медісон і засноване на аналізі мінерального циркону з двох найстаріших фрагментів незайманої кори, вік яких становить від 4 до 2,7 мільярда років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда стверджує, що виявила докази того, що стародавня тектоніка плит або те, як континенти рухаються і взаємодіють один з одним, ймовірно, була настільки ж різноманітною, як і сьогодні.

За словами провідного автора дослідження Емілі Міксон, тектоніка плит робить нашу планету унікально динамічною в масштабах сонячної системи. Тепер вчені висловили припущення, оскільки тектоніка плит важлива для переміщення вуглецю і води в тривалих часових масштабах, вона може бути важлива і для розуміння того, як життя розвивалося на Землі.

Не секрет, що рух континентів є руйнівним — коркові породи руйнуються та переробляються. Щоб виявити ці давні процеси, що лежать в основі тектоніки, вчені зосередилися на цирконах, які дуже міцні та стійкі до хімічних змін.

Катодолюмінесцентне (КЛ) зображення зональності росту в цирконі масою 3,75 Ga з комплексу гнейсів Акаста (Північно-Західні території, Канада) Фото: Emily E. Mixon

Під час дослідження було вивчено циркони, виявлені в комплексі Саглек-Хеброн віком 3,9-2,7 мільярда років і Акаста-Гнейс віком 4,0-3,4 мільярда років. Команда виявила, що замість лінійної прогресії тектонічних стилів, від вулканічних лав і магм, що штовхають земну кору вниз у мантію, за якими слідують плити, які зіштовхуються між собою і штовхають океанічну кору вниз у мантію, було безліч різних сценаріїв руху. Щось схоже ми спостерігаємо і сьогодні.

Дослідники вважають, що розуміння того, як тектоніка працювала на ранніх етапах історії нашої планети, відіграє ключове значення для визначення того, як і коли з'явилися стилі сучасної тектоніки, яка спостерігається на планеті сьогодні. Ба більше, за словами Міксон, розуміння цих процесів може допомогти з'ясувати, який вигляд могли б мати стилі тектоніки на ранніх етапах розвитку інших потенційно населених планет.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю руху тектонічних плит Землі.