Явище, що сприяє появі життя: чи є тектоніка плит на інших планетах (фото)

Поверхня Землі розділена на великі плити, які труться одна об одну, спричиняючи землетруси і виверження вулканів. Але наскільки унікальна геологія нашої планети?

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Надра кам'янистих планет і супутників, як правило, досить гарячі порівняно з їхньою поверхнею. Це тепло, яке може бути спричинене низкою джерел, як-от приливне розтягнення і стиснення та радіоактивний розпад важких елементів, може спричиняти великі конвекційні потоки кам'янистих матеріалів усередині цих тіл. Тверда поверхня Землі, або літосфера, простягається вглиб приблизно на 200 км. Вона розбита на великі шматки, і конвекційні потоки розплавленої породи внизу чинять тиск на ці шматки, змушуючи їх притискатися один до одного, ковзати повз них і відділятися один від одного. Цей процес, який називається тектонікою плит, відповідальний за появу землетрусів, океанських хребтів і гірських хребтів на поверхні Землі, а також виверження вулканів. Але чи є на інших планетах тектоніка плит? Про це пише Space.

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Тектоніка плит на світах Сонячної системи

За словами Седріка Гіллманна, планетолога зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, у Сонячній системі спостерігаються два основні типи режимів конвекції. У той час як на Землі існує тектоніка плит, деякі інші тіла, такі як Марс, Меркурій і Місяць, мають так звану застійну кришку.

Застійна кришка вказує на статичну поверхню, тоді як тектоніка плит вказує на рухливу поверхню, розділену на плити. Тектоніка плит унікальна тим, що вся поверхня розділена на плити, які мають чіткі межі. На Землі ці межі відомі як:

зона субдукції, де плити підштовхують одна під одну;

зона трансформації, де плити ковзають повз одна одну;

дивергентна зона, де плити віддаляються одна від одної.

Меркурій Фото: NASA

За словами Гіллманна, застійна кришка має в основному статичну літосферу. Хоча в мантії планети або супутника під літосферою можуть існувати конвекційні потоки, вони не створюють достатньої напруги, щоб зруйнувати або перетворити літосферу на застійну кришку.

Марс Фото: NASA

Меркурій і Місяць є прикладами застійних кришок, внутрішня частина яких охолола до такої міри, що всередині них немає конвекції, оскільки у них недостатньо матеріалу для підтримки внутрішнього тепла. За словами Гіллманна, Марс вважали раніше таким самим, але зараз припускають, що внутрішнє тепло у планети все ж є.

Венера Фото: ESA

Що стосується Венери, то вважається, що ця планета є геологічно активною, хоча точний режим поверхні планети не визначено. Учені вважають, що здебільшого поверхня Венери статична, але вулканічна активність могла призвести до появи деформованої поверхні.

Венера, Земля і Марс спочатку були планетами відносно однакового розміру. Але різні чинники призвели до того, що на цих планетах виникли геологічні відмінності.

Тектоніка плит на екзопланетах

Що стосується визначення того, чи є на екзопланетах, тобто світах за межами Сонячної системи, тектоніка плит, вченим ще належить пройти довгий шлях.

Є два основні способи дізнатися, що може відбуватися всередині екзопланети:

Виявити магнітне поле планети, яке може вказати, чи є в її надрах якісь матеріали, пов'язані з тектонікою плит.

Проаналізувати атмосферу екзопланети, адже відомо, що тектоніка плит впливає на вуглецевий цикл на Землі. Якщо на планеті забагато CO2 тектоніка плит може бути відсутня.

Що стосується визначення того, чи є на екзопланетах, тобто світах за межами Сонячної системи, тектоніка плит, вченим ще належить пройти довгий шлях Фото: wikipedia

Тектоніка плит і складне життя

Деякі вчені вважають, що тектоніка плит зіграла вирішальну роль у виникненні складного життя на Землі. Також передбачається, що розвинені позаземні цивілізації можуть виникнути тільки за наявності на планеті континентів і океанів. Таким чином, як передбачається, наявність тектоніки плит може звузити діапазон пошуків потенційно населених планет.

За словами Гіллманна, можна стверджувати, що тектоніка плит створює умови, які змушують йти еволюцію живих істот уперед завдяки стабілізації навколишнього середовища. Тож можливо, що наявність тектоніки плит є одним із необхідних інгредієнтів для створення складного життя.

Як уже писав Фокус, знаменита пляма на Сонці повернулася і створила потужний спалах. Сонячна пляма, відповідальна за появу найсильнішої геомагнітної бурі в травні цього року, вже втретє виявилася розташованою в бік Землі.