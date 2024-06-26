Явление способствующее появлению жизни: есть ли тектоника плит на других планетах (фото)

Поверхность Земли разделена на большие плиты, которые трутся друг о друга, вызывая землетрясения и извержения вулканов. Но насколько уникальна геология нашей планеты?

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Недра каменистых планет и спутников, как правило, довольно горячие по сравнению с их поверхностью. Это тепло, которое может быть вызвано рядом источников, таких как приливное растяжение и сжатие и радиоактивный распад тяжелых элементов, может вызывать большие конвекционные потоки каменистых материалов внутри этих тел. Твердая поверхность Земли, или литосфера, простирается вглубь примерно на 200 км. Она разбита на большие куски, и конвекционные потоки расплавленной породы внизу оказывают давление на эти куски, заставляя их прижиматься друг к другу, скользить мимо и отделяться друг от друга. Этот процесс, который называется тектоникой плит, ответственен за появление землетрясений, океанских хребтов и горных хребтов на поверхности Земли, а также извержения вулканов. Но есть ли на других планетах тектоника плит? Об этом пишет Space.

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Тектоника плит на мирах Солнечной системы

По словам Седрика Гиллманна, планетолога из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в Солнечной системе наблюдаются два основных типа режимов конвекции. В то время как на Земле существует тектоника плит, некоторые другие тела, такие как Марс, Меркурий и Луна, имеют так называемую застойную крышку.

Застойная крышка указывает на статическую поверхность, тогда как тектоника плит указывает на подвижную поверхность, разделенную на плиты. Тектоника плит уникальна тем, что вся поверхность разделена на плиты, которые имеют четкие границы. На Земле эти границы известны как:

зона субдукции, где плиты подталкивают друг под друга;

зона трансформации, где плиты скользят мимо друг друга;

дивергентная зона, где плиты удаляются друг от друга.

Меркурий Фото: NASA

По словам, Гиллманна, застойная крышка имеет в основном статическую литосферу. Хотя в мантии планеты или спутника под литосферой могут существовать конвекционные потоки, они не создают достаточного напряжения, чтобы разрушить или превратить литосферу в застойную крышку.

Марс Фото: NASA

Меркурий и Луна являются примерами застойных крышек, внутренняя часть которых остыла до такой степени, что внутри них нет конвекции, поскольку у них недостаточно материала для поддержания внутреннего тепла. По словам Гиллманна, Марс считался раньше таким же, но сейчас предполагается, что внутреннее тепло у планеты все же есть.

Венера Фото: ESA

Что касается Венеры, то сочтется, что эта планета является геологически активной, хотя точный режим поверхности планеты не определен. Ученые считают, что в основном поверхность Венеры статична, но вулканическая активность могла привести к появлению деформированной поверхности.

Венера, Земля и Марс изначально были планетами относительно одинакового размера. Но различные факторы привели к тому, что на этих планетах возникли геологические различия.

Тектоника плит на экзопланетах

Что касается определения того, есть ли на экзопланетах, то есть мирах за пределами Солнечной системы, тектоника плит, ученым еще предстоит пройти долгий путь.

Есть два основных способа узнать, что может происходить внутри экзопланеты:

Обнаружить магнитное поле планеты, которое может указать, есть ли в ее недрах какие-то материалы, связанные с тектоникой плит.

Проанализировать атмосферу экзопланеты, ведь известно, что тектоника плит влияет на углеродный цикл на Земле. Если на планете слишком много CO2 тектоника плит может отсутствовать.

Что касается определения того, есть ли на экзопланетах, то есть мирах за пределами Солнечной системы, тектоника плит, ученым еще предстоит пройти долгий путь Фото: wikipedia

Тектоника плит и сложная жизнь

Некоторые ученые считают, что тектоника плит сыграла решающую роль в возникновении сложной жизни на Земле. Также предполагается, что развитые внеземные цивилизации могут возникнуть только при наличии на планете континентов и океанов. Таким образом, как предполагается, наличие тектоники плит может сузить диапазон поисков потенциально обитаемых планет.

По словам Гиллманна, можно утверждать, что тектоника плит создает условия, которые заставляют идти эволюцию живых существ вперед благодаря стабилизации окружающей среды. Поэтому возможно, что наличие тектоники плит является одним из необходимых ингредиентов для создания сложной жизни.

Как уже писал Фокус, знаменитое пятно на Солнце вернулось и создало мощную вспышку. Солнечное пятно, ответственное за появление сильнейшей геомагнитной бури в мае этого года, уже в третий раз оказалось расположенным в сторону Земли.