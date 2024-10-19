Яка подія обрушила на Землю два мільйони років дощів: учені назвали її

Карнійська плювіальна подія відома як відрізок часу, коли погода на нашій планеті була особливо вологою.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала безліч змін та екстремальних періодів. Сьогодні осінь на планеті може бути особливо дощовою і виснажливою, але уявіть, що дощі на планеті не припиняються мільйони років, пише IFLScience.

Такий період в історії Землі справді був. Під час карнійської плювіальної події, як вважають учені, дощ на планеті не припинявся від 1 до 2 мільйонів років. Усе почалося близько 232 мільйонів років тому, коли надзвичайно сильний і тривалий дощ поклав край одному з найбільш посушливих періодів на планеті.

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У той час на Землі існував один суперконтинент Пангея, який уже був схильний до мусонів. Температура Світового океану в той момент нагадувала "гарячий суп", а це, за словами дослідника палеоекології Пола Вігналла, означає, що в повітрі була величезна кількість вологи для створення мусонів.

Але було ще щось, що спровокувало ще більшу вологість. Науковці не знають напевно, що саме сталося, але припускають, що вся річ у серії потужних вулканічних вивержень, які сталися на террейні Врангелія, що наразі розташовується вздовж узбережжя Аляски та Британської Колумбії.

Не секрет, що великі виверження вулканів здатні порушити рівень водяної пари в земній стратосфері. За словами геолога Якопо Даль Корсо, виверження Врангелія, ймовірно, досягли свого піка під час карнійського періоду. Виверження були настільки сильними, що викинули в атмосферу Землі неймовірну кількість парникових газів, унаслідок чого спостерігалися сплески глобального потепління.

Вчені вважають, що одним із наслідків цих затяжних дощів став період посиленого вимирання життя на планеті. Це особливо зачепило морських істот, таких як аммоноідеї, конодонти та криноїдеї. Утім, дехто також припускає, що ці події підготували ґрунт для зародження нового життя.

Наприклад, одна група вчених припускає, що слідом за масовим вимиранням рослин і основних травоїдних на суходолі, динозаври, імовірно, стали основними бенефіціарами, розширивши своє розмаїття і середовище проживання.

Зазначимо, що перші свідчення карнійської плювіальної події були виявлені вченими ще в 1980-х роках. Найвідомішим із них стало відкриття британськими вченими смуги сірого кольору, що проходить через червоний камінь пагорба. Ця особливість вказувала на те, що регіон перейшов від періоду сильної посухи до періоду серйозної вологості.

З роками докази на підтримку їхньої теорії почали поступово накопичуватися. Тепер ця галузь досліджень настільки популярна, що їй навіть було присвячено цілу конференцію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, якою була планета чотири мільярди років тому.