Обнаружены загадочные самые яркие объекты во Вселенной: физики не знают, как они появились (фото)

Обнаруженные квазары бросают вызов моделям формирования таких объектов, ведь некоторые из них, вопреки теориям, существуют, как одиночки, а должны быть окружены большим количеством галактик.

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Астрофизики с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили несколько самых древних квазаров в ранней Вселенной, когда ей было менее 1 млрд лет. Эти объекты, согласно моделям, должны были появиться из очень плотных участков первичной материи, а рядом с ними должны были появиться много маленьких галактик. Но авторы исследования обнаружили, что некоторые из квазаров существует почти в одиночестве. Таким образом непонятно, как они вообще появились. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Квазары являются очень яркими ядрами галактик, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, которая и создает эти объекты. Когда черная дыра поглощает материю, то выходит огромное количество энергии, что заставляет материю светится. Таким образом квазары являются самыми яркими объектами во Вселенной.

Астрофизики обнаружили несколько новых квазаров, которые образовались примерно через 600-700 млн лет после Большого взрыва, то есть им больше 13 млрд лет. Эти квазары создали сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллиард раз больше массы Солнца, а яркость квазаров в триллион раз больше яркости нашей звезды. Ученые пока не знают, как эти объекты смогли стать такими огромными и такими яркими за относительно небольшой по космическим меркам период времени, ведь предполагается, что для этого им нужны несколько миллиардов лет.

Ученые обнаружили, что окрестности древних квазаров сильно отличаются. Если одни окружены несколькими десятками галактик, как и предсказывают модели создания самых первых квазаров, то другие находятся почти в полном одиночестве, ведь рядом обнаружены всего пара галактик.

Эти одинокие квазары бросают вызов пониманию астрофизиками того, как эти яркие объекты могли образоваться так рано во Вселенной, без значительного источника окружающей материи, который способствовал росту сверхмассивной черной дыры.

На этом снимке, полученном космическим телескопом Уэбб, виден древний квазар (в красном круге) с меньшим, чем ожидалось, количеством соседних галактик. Это бросает вызов пониманию астрофизиками того, как образовались первые квазары и сверхмассивные черные дыры Фото: NASA

Новое открытие ломает стандартную картину роста первых черных дыр и образования галактик. Считается, что вскоре после Большого взрыва во Вселенной были созданы нити темной материи, которые своей гравитацией способствовали накоплению обычной материи и превращению ее в очень плотные участки космоса. Именно там образовались наиболее массивные объекты, в том числе и квазары. Но при этом вокруг квазаров, которые являлись ядром крупных галактик, должны были возникнуть множество более мелких галактик.

Результаты исследования вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Если вокруг одиноких квазаров находится недостаточно материи для непрерывного роста, то это значит, что должен быть какой-то другой способ, с помощью которого они могут расти, и его еще предстоит обнаружить, говорят ученые.

С другой стороны, существует вероятность, что некоторые древние квазары могут быть не такими уж и одинокими, как кажутся, а окружены большим количеством галактик. Просто эти галактики скрыты большой пеленой пыли, а потому их не удалось найти. Авторы исследования говорят, что они продолжат наблюдения, чтобы попытаться найти ответы на интригующие вопросы.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл показал космический "звездный вулкан" и это самая близкая к нам взрывная звезда. Космический телескоп Хаббл сделал снимки одной из самых буйных звезд в нашей галактике, которая является самой близкой к Земле симбиотической двойной звездой.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в ранней Вселенной намного больше огромных черных дыры, чем предсказывали теории. Это открытие может помочь решить одну из главных загадок космологии.

Еще Фокус писал о новом исследовании, согласно которому под водяным льдом на Марсе существуют необходимые условия для фотосинтеза. Ученые считают, что под поверхностью Марса могут скрываться микроорганизмы, которые с помощью фотосинтеза получают энергию.