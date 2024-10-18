Неожиданное место: ученые выяснили, где на Марсе скрывается инопланетная жизнь (фото)

Исследование показывает, где находятся места, в которых нужно искать потенциальные внеземные формы жизни.

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Ученые считают, что необходимые для фотосинтеза условия могут существовать под наполненным пылью льдом на Марсе в средних широтах планеты. С помощью фотосинтеза живые существа на Земле, такие как растения, водоросли и цианобактерии, создают энергию. Для фотосинтеза нужны свет и вода и он создает кислород на Земле. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications Earth & Environment, считают, что эти компоненты, необходимые для развития жизни, существуют под льдом на Марсе, пишет Space.

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И Земля, и Марс находятся в так называемой зоне обитаемости Солнца. Это значит, что в данном регионе космоса температура позволяет существовать воде в жидком виде на поверхности планет. Если поверхность Земли покрыта на 71% жидкой воды, то Марс — это в основном сухая пустыня.

Наблюдения марсоходов и орбитальных аппаратов показали, что на Марсе миллиарды лет назад на поверхности была жидкая вода. Сейчас же на планете, не только в полярных регионах существует водяной лед.

Поверхность Марса в средних широтах покрыта водяным льдом, наполненным пылью Фото: NASA

Считается, что Марс потерял жидкую воду, когда его магнитное поле ослабло и планета потеряла большую часть своей атмосферы. Сейчас на Марс попадает слишком много ультрафиолетового излучения Солнца, которое очень вредно для живых организмов.

Ученые считают, что фотосинтез на Марсе может происходить внутри наполненного пылью водяного льда в средних широтах. Здесь не так холодно, как в полярных регионах. Верхняя часть такого льда блокирует большую часть вредного излучения Солнца, но оставляет достаточно света для фотосинтеза. С другой стороны, внутри льда замерзшая вода может таять и существовать в жидком виде.

Ученые считают, что фотосинтез на Марсе может происходить внутри наполненного пылью водяного льда в средних широтах Фото: NASA

Моделирование ученых предполагает, что таким образом внутри льда на Марсе могут существовать обитаемые зоны, где могут жить внеземные живые организмы. В зависимости от количества пыли во льду обитаемые зоны могут находится на глубине от 5 -38 см до 2-3 метров. Ученые говорят, что в похожих условиях на Земле жизнь существует во льду.

По словам ученых, они не утверждают, что нашли жизнь на Марсе, но их исследование показывает, где эта жизнь может потенциально скрываться под покрытой льдом поверхностью планеты.

Как уже писал Фокус, новое открытие меняет представление о ранней Вселенной, ведь астрономы обнаружили в галактиках нечто странное. Ученые считают, что миллиарды лет назад Вселенной управляли "темные звезды".

Напоминаем, что солнечные затмения можно увидеть не только на Земле, но и на Марсе. Это сделал марсоход NASA, который с помощью своей камеры сфотографировал затмение Солнца одним из спутников Красной планеты под названием Фобос, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые провели поиск радиосигналов от потенциальных инопланетян в звездной системе, которая очень похожа на Солнечную систему.