Открытие меняет представление о ранней Вселенной: в галактиках обнаружено нечто странное

Ученые считают, что миллиарды лет назад Вселенной управляли "темные звезды".

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Астрономы считают, мы сильно недооцениваем количество черных дыр, существовавших в ранней Вселенной, и это может решить одну из загадок космологии. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Futurism.

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Ученые с помощью космического телескопа Хаббл провели новое исследование известных одних из самых древних галактик во Вселенной. В результате они обнаружили слишком много черных дыры, о которых ранее не подозревали. Оказалось, что черных дыр в самых ранних галактиках существует в несколько раз больше, чем предполагалось.

В частности, астрономы обнаружили много ярких квазаров, которые создают черные дыры, окруженные очень горячей материей, которая светится. Из-за того, что черные дыры поглощают материю не постоянно, излучение квазаров может меняться. То есть если посмотреть на них в неподходящий момент времени, то можно ничего не увидеть.

Новое открытие может помочь разгадать загадку происхождения сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центрах крупных галактик. Они настолько огромные, могут иметь в миллиард раз большую массу, чем у Солнца, что для их формирования нужны миллиарды лет.

Ранее астрономы обнаружили огромные сверхмассивные черные дыры, которые существовали еще тогда, когда Вселенной было несколько сотен миллионов лет. Этого времени не должно хватить, чтобы черные дыры выросли до гигантских размеров. По словам авторов исследования, эти объекты либо изначально появились огромными, или же росли быстрее, чем, как считают ученые, это возможно, согласно теориям.

Новое открытие может помочь разгадать загадку происхождения сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центрах крупных галактик Фото: New Atlas

Теперь же ученые утверждать, что в ранней Вселенной было слишком много черных дыр для того, чтобы подтвердить теорию прямого рождения этих объектов из газовых облаков путем сжатия под действием гравитации. Обычно черные дыры рождаются путем сжатия ядра массивных звезд.

Согласно теории прямого рождения черных дыр из газовых облаков, в ранней Вселенной существовали комки материи, в тысячу раз массивнее звезд. Эти комки набирали массу за счет темной материи. Гравитация темной материи делала очень плотной комки обычной материи, что приводило к их сжатию и превращению в огромные черные дыры.

Авторы исследования говорят, для того, чтобы это происходило черных дыр в ранней Вселенной не должно быть очень много, ведь не вся темная материя могла образовать очень плотные тяжелые комки обычной материи, чтобы создать зародыши для черной дыры. Но, напомним, астрономы обнару4жили слишком много черных дыр. Таким образом эта теория не работает.

В итоге авторы исследования предлагают другое объяснение: в ранней Вселенной существовали гипотетические "темные звезды", которые имели намного большую массу, чем могут иметь обычные звезды.

На эти объекты также влияла темная материя. Ученые считают, что столкновение частиц темной материи, что приводило к их уничтожению, выделяло достаточно энергии для того, чтобы из огромных газовых облаков вместо обычных звезд возникали объекты, которые почти мгновенно сжимались с огромную черную дыру. Поэтому в ранней Вселенной было обнаружено большое количество черных дыр, считают астрономы.

Это открытие меняет представление о ранней Вселенной. Космический телескоп Уэбб уже обнаружил кандидатов на роль "темных звезд", что потенциально подтверждает новую теорию ученых.

Как уже писал Фокус, аппарат ЕКА сделал уникальные снимки Земли и Луны с расстояния 1 млн км. Космический аппарат Hera отправился в долгое путешествие к астероиду Диморф. Ученые проверили, насколько хорошо работают его приборы, с помощью фотографий Земли и Луны.

Также Фокус писал о том, какое на самом деле расстояние до Марса и сколько времени займет пилотируемый полет на Красную планету.