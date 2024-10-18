Відкриття змінює уявлення про ранній Всесвіт: у галактиках виявлено щось дивне

Учені вважають, що мільярди років тому Всесвітом керували "темні зірки".

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Астрономи вважають, ми сильно недооцінюємо кількість чорних дір, що існували в ранньому Всесвіті, і це може вирішити одну із загадок космології. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Futurism.

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Учені за допомогою космічного телескопа Габбл провели нове дослідження відомих одних із найдавніших галактик у Всесвіті. У результаті вони виявили занадто багато чорних діри, про які раніше не підозрювали. Виявилося, що чорних дір у найбільш ранніх галактиках існує в кілька разів більше, ніж передбачалося.

Зокрема, астрономи виявили багато яскравих квазарів, які створюють чорні діри, оточені дуже гарячою матерією, що світиться. Через те, що чорні діри поглинають матерію не постійно, випромінювання квазарів може змінюватися. Тобто якщо подивитися на них у невідповідний момент часу, то можна нічого не побачити.

Нове відкриття може допомогти розгадати загадку походження надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрах великих галактик. Вони настільки величезні, можуть мати в мільярд разів більшу масу, ніж у Сонця, що для їхнього формування потрібні мільярди років.

Раніше астрономи виявили величезні надмасивні чорні діри, які існували ще тоді, коли Всесвіту було кілька сотень мільйонів років. Цього часу не повинно вистачити, щоб чорні діри виросли до гігантських розмірів. За словами авторів дослідження, ці об'єкти або від самого початку з'явилися величезними, або ж зростали швидше, ніж, як вважають учені, це можливо, згідно з теоріями.

Нове відкриття може допомогти розгадати загадку походження надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрах великих галактик Фото: New Atlas

Тепер же вчені стверджуватимуть, що в ранньому Всесвіті було занадто багато чорних дір для того, щоб підтвердити теорію прямого народження цих об'єктів із газових хмар шляхом стиснення під дією гравітації. Зазвичай чорні діри народжуються шляхом стиснення ядра масивних зірок.

Згідно з теорією прямого народження чорних дір із газових хмар, у ранньому Всесвіті існували грудки матерії, що були в тисячу разів масивніші за зірки. Ці грудки набирали масу за рахунок темної матерії. Гравітація темної матерії робила дуже щільною грудки звичайної матерії, що призводило до їхнього стиснення і перетворення на величезні чорні діри.

Автори дослідження кажуть, для того, щоб це відбувалося, чорних дір у ранньому Всесвіті не повинно бути дуже багато, адже не вся темна матерія могла утворити дуже щільні важкі грудки звичайної матерії, щоб створити зародки для чорної діри. Але, нагадаємо, астрономи виявили занадто багато чорних дір. Таким чином ця теорія не працює.

У підсумку автори дослідження пропонують інше пояснення: у ранньому Всесвіті існували гіпотетичні "темні зірки", які мали набагато більшу масу, ніж можуть мати звичайні зірки.

На ці об'єкти також впливала темна матерія. Науковці вважають, що зіткнення частинок темної матерії, що призводило до їхнього знищення, виділяло достатньо енергії для того, щоб із величезних газових хмар замість звичайних зірок виникали об'єкти, які майже миттєво стискалися з величезну чорну діру. Тому в ранньому Всесвіті було виявлено велику кількість чорних дір, вважають астрономи.

Це відкриття змінює уявлення про ранній Всесвіт. Космічний телескоп Вебб уже виявив кандидатів на роль "темних зірок", що потенційно підтверджує нову теорію вчених.

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