Політ на Марс: скільки часу насправді потрібно, щоб дістатися Червоної планети

На час польоту до Марса впливає кілька важливих факторів.

Related video

Пілотована місія на Марс є однією з головних цілей для NASA. Але, щоб дістатися до Марса, потрібно враховувати різні фактори, які впливають на міжпланетну подорож. Звичайно, найшвидше можна долетіти до Марса зі швидкістю світла, але це неможливо. Принаймні поки що. Скільки ж часу потрібно, щоб дістатися до Марса за допомогою наявних технологій? Про це пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час розрахунків часу польоту на Марс потрібно враховувати кількість гравітаційних маневрів, які має здійснити космічний корабель навколо планет внутрішньої частини Сонячної системи, кількість палива і масу корабля. Звичайно ж важливим фактором є відстань до Марса, яка постійно змінюється.

Орбіта Марса досить ексцентрична, а також площина орбіти нахилена щодо площини орбіти Землі. І Марсу потрібно більше часу, щоб зробити один оберт навколо Сонця, ніж Землі. Тому можливість польотів на Марс виникає тільки кожні 26 місяців. При цьому середній час польоту на Червону планету становить у середньому 9 місяців. Але це тільки в один бік. Загалом політ туди і назад займе приблизно 21 місяць, адже доведеться чекати на Марсі 3 місяці, доки Земля і Марс опиняться в правильному розташуванні відносно один одного.

Марс є четвертою планетою від Сонця і другою за близькістю до Землі після Венери. Але відстань між Землею і Марсом постійно змінюється в міру обертання планет навколо Сонця. Теоретично найшвидше можна було дістатися до Марса, коли Червона планета перебуває в найближчій точці до Сонця, а Земля — в найдальшій. Таким чином планети будуть розділені відстанню в 54,6 млн км. Але такого ще ніколи не відбувалося. Єдиний раз Марс перебував дуже близько до Землі на відстані 56 млн км у 2003 році.

Марс є четвертою планетою від Сонця і другою за близькістю до Землі після Венери. Але відстань між Землею і Марсом постійно змінюється в міру обертання планет навколо Сонця Фото: NASA

Важливо розуміти, що політ на Марс не відбувається по прямій лінії, а тому це вносить складнощі в розрахунки траєкторії руху космічного корабля. Марс і Земля перебувають найдалі один від одного, коли вони опиняються по різні боки Сонця. Тоді планети розділяє приблизно 400 млн км. Усе ж розрахунки часу польоту на Марс відштовхуються від середньої відстані між планетами — 225 млн км.

Якби була можливість подорожувати космічним кораблям зі швидкістю світла (300 000 км/с), то цю відстань можна було б подолати за приблизно 12,5 хвилин. Але згідно з відомими законами фізики подорож швидше за швидкість світла неможлива. Хоча деякі фізики-теоретики вважають, що така можливість існує і що можна набрати навіть більшу швидкість. Але для цього знадобляться особливі двигуни, які здатні викривляти простір-час, але для їхньої роботи потрібні екзотична матерія та енергія.

Але деякі сучасні технології все ж теоретично могли б дозволити людям дістатися до Марса набагато швидше, ніж за 9 місяців. Найшвидшим космічним апаратом в історії є сонячний зонд "Паркер" від NASA. У вересні 2023 і 2024 року цей апарат під час зближення із Сонцем зміг набрати швидкість 635 266 км/год. А в грудні цього року він має досягти швидкості 692 000 км/год.

Найшвидшим космічним апаратом в історії є сонячний зонд "Паркер" від NASA. У вересні 2023 і 2024 року цей апарат під час зближення із Сонцем зміг набрати швидкість 635 266 км/год. Фото: NASA

Якби можна було оснастити космічний корабель збільшеною версією двигуна сонячного зонда "Паркер", то люди долетіли б до Марса всього за майже 15 днів. Передбачається, що майбутні ядерні ракетні двигуни, які зараз перебувають у розробці, дадуть змогу астронавтам дістатися до Марса за 3-4 місяці.

Як уже писав Фокус, вчені завершили пошук радіосигналів від інопланетян у Сонячній системі 2.0. Дослідники шукали ознаки існування інопланетних технологій у зоряній системі, яка дуже схожа на нашу Сонячну систему.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли розгадати секрет найпершого з відомих коричневих карликів. Такий об'єкт, який схожий на планети і зірки одночасно, вперше виявили в 1995 році. Тепер же астрономи з'ясували, що він є не одним, а двома об'єктами і подібної подвійної системи ще ніколи не бачили.