Учені завершили пошук радіосигналів від інопланетян у Сонячній системі 2.0: що виявили

Дослідники шукали ознаки існування інопланетних технологій у зоряній системі, яка дуже схожа на нашу Сонячну систему.

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Науковці використали радіотелескоп Allen Telescope Array у Каліфорнії, США, щоб виявити штучні радіосигнали, створені потенційними інопланетянами в зоряній системі TRAPPIST-1. Вона розташована в Чумацькому Шляху на відстані 41 світлового року від нас і її називають Сонячною системою 2.0, адже вона дуже схожа на нашу Сонячну систему. Результати дослідження прийняті до публікації в Astronomical Journal, пише Forbes.

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Зоряна система TRAPPIST-1 складається із зірки червоного карлика і семи кам'янистих планет, за розміром схожих на Землю. Це найбільша кількість планет земної групи, які обертаються навколо однієї зірки. Деякі з цих планет перебувають у зоні населеності червоного карлика, а це означає, що на їхній поверхні може існувати вода в рідкому вигляді, а отже теоретично там могло виникнути життя. І це життя теоретично може бути розумним і досягти високого рівня технологічного розвитку.

Тому вчені вирішили знайти радіосигнали, які б вказували на наявність інопланетних технологій. Зокрема, дослідники шукали радіосигнали, які потенційні інопланетяни могли б відправляти між планетами. Вважається, що виявити ознаки позаземних технологій набагато простіше, ніж ознаки інопланетного біологічного життя.

Науковці використали радіотелескоп Allen Telescope Array у Каліфорнії, США, щоб виявити штучні радіосигнали, створені потенційними інопланетянами в зоряній системі TRAPPIST-1. Вона розташована в Чумацькому Шляху на відстані 41 світловий рік від нас і її називають Сонячною системою 2.0, адже вона дуже схожа на нашу Сонячну систему Фото: space.com

Протягом 28 годин учені за допомогою радіотелескопа прослуховували зоряну систему TRAPPIST-1. Це був найтриваліший одноразовий пошук інопланетних радіосигналів. З величезної кількості радіосигналів, отриманих вченими, вони вибрали 2264. Але аналіз даних показав, що вони не мають штучного походження, тобто ознак інопланетних технологій виявлено не було.

Хоча пошук потенційних інопланетян у системі TRAPPIST-1 виявився безрезультатним, дослідження надало цінні дані, які допоможуть шукати позаземні цивілізації в майбутньому. Вчені кажуть, що вони близькі до виявлення таких самих радіосигналів потенційних інопланетян, як люди посилають у космос. І це підвищить шанси виявити позаземний розум.

Наразі вчені можуть шукати тільки ті види радіосигналів, які люди посилають у космос. Але незабаром з'являться більші і кращі радіотелескопи, за допомогою яких можна виявити радіосигнали від інопланетної цивілізації, яка спілкується зі своїми космічними апаратами.

Наприклад, незабаром має розпочати роботу радіотелескоп Square Kilometer Array. Це проєкт вартістю 2,2 млрд доларів, який складається з двох масивів радіотарілок, розміщених на півдні Африки та на заході Австралії. Але цей радіотелескоп зможе виявляти дуже слабкі радіосигнали від потенційних інопланетян.

Як уже писав Фокус, режисер фільмів для NASA нещодавно заявив, що незабаром вчені мають оголосити про те, що вони виявили справжній сигнал від інопланетян, які, можливо, живуть на планеті біля найближчої до нас зірки.

Також Фокус писав про те, що перша відома невдала зірка зберігала секрет 29 років. Тепер астрономи виявили щось нове в космосі. Перший коричневий карлик, а ці об'єкти називають невдалими зірками, виявили в 1995 році. Але виявилося, що цей об'єкт не такий, як вважали вчені.