Докази існування інопланетян можуть бути розкриті в листопаді, — режисер фільмів NASA

Творець фільмів для NASA Саймон Голланд стверджує, що ознаки існування позаземного розумного життя вже виявлені радіотелескопом на Землі.

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Саймон Голланд, творець документальних фільмів для BBC і NASA, заявив, що вчені з проекту з пошуку сигналів від потенційних інопланетян виявили такий сигнал від позаземної цивілізації. Цей сигнал прийшов із космосу в районі з найближчої до нас зірки Проксима Центавра, пише Daily Mail.

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Голланд стверджує, що вже в листопаді вчені мають представити докази існування інопланетян. За його словами, зараз триває аналіз сигналу з космосу, отриманий радіотелескопом на Землі.

Голланд зробив сміливу заяву на основі повідомлення від джерела в некомерційному проєкті Breakthrough Listen, який займається пошуком сигналів від потенційних позаземних розумних цивілізацій. Голланд переконаний, що доказів на користь теорії про те, що цей сигнал справді походив від розумних інопланетян, стає дедалі більше.

Проєкт Breakthrough Listen ініціював ізраїльський підприємець, інвестор і фізик Юрій Мільнер у січні 2016 року. З 2023 року проєкт Breakthrough Listen очолює фізик Ендрю Сіміон з Оксфордського університету у Великій Британії.

Уперше сигнал BLC-1 виявив радіотелескоп в Обсерваторії Паркса в Австралії 2019 року Фото: Wikipedia

За словами Голланда, Breakthrough Listen перебуває на порозі підтвердження того, що головний кандидат на повідомлення від позаземної цивілізації, BLC-1, є дійсно таким.

Уперше сигнал BLC-1 виявив радіотелескоп в Обсерваторії Паркса в Австралії 2019 року, але до 2021 року вчені дійшли висновку, що цей сигнал найімовірніше має земне походження і пов'язаний із перешкодами, створеними земними технологіями.

Сигнал із космосу, як передбачалося спочатку, прибув із району біля найближчої до нас зірки під назвою Проксима Центавра, розташованої на відстані 4,2 світлових роки від Землі.

Зірка Проксима Центавра, знімок космічного телескопа Габбл Фото: NASA

Хоча сигнал BLC1 мав характеристики, які загалом відповідали передбачуваним повідомленням від інопланетян, все ж 3 роки тому вчені вирішили, що він таким не є.

Але Голланд стверджує, що зараз вчені змінили свою думку і шукають додаткові підтвердження того, що це все ж таки сигнал від позаземної цивілізації. За словами Голланда, його джерело повідомило, що найімовірніше сигнал має космічне, а не земне походження, згідно з новими даними.

Що стосується зірки Проксима Центавра, то навколо неї обертається дві планети: газовий гігант, схожий на Юпітер, і кам'янистий світ під назвою Проксима Центавра b. Остання планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, а це означає, що теоретично там може існувати життя. Можливо, навіть розумне життя.

Планета Проксима Центавра b в уявленні художника Фото: NASA

Як уже писав Фокус, автори недавнього дослідження вважають, що інопланетяни, якщо вони існують, мають, як і всі цивілізації у Всесвіті, межу свого технологічного розвитку. Тому досі не було отримано жодного сигналу від позаземних цивілізацій.

Автори іншого дослідження, як уже писав Фокус, вважають, що якщо і вдасться отримати сигнал від інопланетян, то це буде повідомлення від уже зниклої цивілізації.