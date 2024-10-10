Велика технологічна проблема інопланетян: чому ми не знайшли позаземну цивілізацію

Якщо технологічні можливості розумних істот у Всесвіті безмежні, чому ми не побачили ознак розвиненої інопланетної цивілізації?

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За останні 100 років людство зробило величезний технологічний стрибок. Через це існує стійке припущення, що наші технологічні можливості безмежні. Значить вони безмежні у позаземних цивілізацій. Це, разом із виявленням багатьох потенційно населених планет, спантеличує вчених, адже досі розумних інопланетян так і не знайшли. Якщо позаземні цивілізації могли поширитися космосом через швидкий технологічний розвиток, то чому ми їх не бачимо? Згідно з новою гіпотезою, представленою в журналі Futures, ми не виявили інопланетні цивілізації тому, що існує універсальна межа технологічного розвитку для кожного розумного виду у Всесвіті. Ця межа знаходиться значно нижче здатності цивілізації колонізувати галактику, пише Space.

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Універсальна межа технологічного розвитку

Учені вважають, що найімовірніше, ми ніколи не виявимо міжзоряної інопланетної цивілізації або навіть сигналу від неї, адже існує універсальна межа технологічного розвитку для всіх цивілізацій у Всесвіті.

Ґрунтуючись на історії підйому і падіння людських цивілізацій, можливості створення нових технологій, а також на очевидній відсутності розумних інопланетян в інших частинах космосу, вчені вважають, що технологічні можливості людей та інших розумних істот не безмежні.

Звісно, існують природні обмеження для людських технологій. Наприклад, ми не можемо рухатися швидше за швидкість світла. З іншого боку, було створено технології, що дають змогу людям вивчати Всесвіт на субатомному рівні та у величезних масштабах. Але технології, які дають змогу розширювати наші знання й удосконалити технологічний розвиток, коштують дедалі дорожче, кажуть учені.

Автори дослідження кажуть, що останнім великим фундаментальним досягненням у науці про Всесвіт уже майже 100 років. Звичайно, чорні діри та інші явища сьогодні набагато краще вивчені, ніж раніше, але це не має такого значення для людських технологій, як теорія відносності та квантова механіка.

Дуже дорого колонізувати галактику

Зростаюча ціна створення нових технологій для кращого розуміння Всесвіту означає, що люди з часом можуть вирішити, що це того не варте. У такому разі розробка нових технологій, які могли б дозволити стати нам міжзоряною цивілізацією, не буде здійснена, свідчить нова гіпотеза.

Учені вважають, що будь-яка розумна інопланетна цивілізація в космосі має зіткнутися з таким розвитком подій. Тобто в певний момент цивілізація ухвалює рішення, що для її виживання не потрібні надто дорогі технології, які дають змогу колонізувати галактику.

Уся надія на інопланетний "Вояджер"

Попри все це, вчені не виключають можливості отримання сигналу від іншої розумної цивілізації. Універсальна межа технологічного розвитку забороняє технологічний розвиток вище рівня, який перешкоджає організованому поширенню цивілізації за межі її зоряної системи. Але інопланетяни могли відправити в космос щось схоже на зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2", які вже давно вийшли в міжзоряний простір. Ці зонди можуть передавати сигнали, які можна отримати на Землі.

Нова гіпотеза є одним із можливих пояснень того, чому наші спроби виявити міжзоряну цивілізацію зазнали невдачі.

Фокус уже писав про іншу гіпотезу, яка пояснить відсутність ознак розумних інопланетян у космосі. Вчені вважають, що розумні інопланетяни зіткнулися з тією ж глобальною проблемою, яку зараз не можуть вирішити люди, і яка загрожує нашому існуванню.

Також Фокус писав про те, що вперше складено карту магнітного поля корони Сонця. Вчені отримали краще уявлення про магнітне поле верхньої частини атмосфери Сонця завдяки новим картам.