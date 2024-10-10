Революція в спостереженнях: уперше складено карту магнітного поля корони Сонця (фото)

Вчені отримали краще уявлення про магнітне поле верхньої частини атмосфери Сонця завдяки 114 новим картам.

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Учені створили найточнішу та найпослідовнішу карту магнітного поля в короні Сонця, тобто неймовірно гарячій верхній частині атмосфери нашої зірки. Магнітні поля відіграють важливу роль у нагріванні корони, яка в сотні разів гарячіша за поверхню Сонця та її температура сягає мільйонів градусів Цельсія. Корона Сонця також визначає космічну погоду у всій Сонячній системі. Результати дослідження опубліковані в журналі Science, пише IFLScience.

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Вчені провели майже щоденні вимірювання магнітного поля корони Сонця, яка раніше спостерігалася нерегулярно. Отримані дані дають цінну інформацію про процеси, які керують сонячними бурями, що впливають на технології на Землі.

Сонячне магнітне поле є основним двигуном сонячних бур, які можуть становити загрозу для електромереж, систем зв'язку та космічних технологій. Але здатність зрозуміти, як магнітне поле накопичує енергію і виробляє виверження корональних викидів маси, була обмежена проблемою спостереження за ним у короні Сонця.

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе може вимірювати магнітне поле корони Сонця в трьох вимірах і з високим ступенем деталізації, але він не може скласти карту всього Сонця за один раз. Але за допомогою інструменту під назвою "Вдосконалений корональний багатоканальний поляриметр" він зміг це зробити. Вчені склали 114 карт, зроблених протягом восьми місяців, майже по одній на день, що демонструє революцію в спостереженнях за нашою зіркою. Тепер астрономи отримали послідовне і всебічне уявлення про магнітне поле корони Сонця, яку можна побачити тільки під час сонячних затемнень.

Зображення глобального коронального магнітного поля Сонця. На задньому плані показано сонячну корону, а також карти глобального коронального магнітного поля, виміряними в різний час, накладеними поверх неї Фото: IFLS

За словами вчених, глобальне картування магнітного поля корони Сонця було великою відсутньою частиною у вивченні нашої зірки. Це дослідження допомагає вченим заповнити важливу прогалину в розумінні коронального магнітного поля, яке є джерелом енергії для сонячних бур, що впливають на Землю.

Регулярне вимірювання коронального магнітного поля знаменує собою початок нової ери в спостереженнях за Сонцем. Це призведе до кращого розуміння Сонця, а також до кращого захисту від космічної погоди, на яку впливає наша зірка, кажуть учені.

Оскільки магнітне поле корони Сонця є тією силою, яка змушує корональну масу літати всією Сонячною системою, потрібно спостерігати це поле ретельніше і регулярно, пояснюють автори дослідження.

Вчені кажуть, що їхнє наукове досягнення є величезним кроком вперед у здатності розуміти, як глобальне корональне магнітне поле Сонця змінюється день у день. Це має вирішальне значення для здатності краще передбачати сонячні бурі.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що велика катастрофа на орбіті через космічне сміття неминуча. Кинуті на орбіті частини ракет, а також численні уламки космічного сміття становлять величезну загрозу для пілотованих і роботизованих місій у космосі.

Що стосується Сонця, то через черговий найсильніший корональний викид маси на Землі очікується друга за потужністю, згідно з п'ятибальною шкалою, геомагнітна буря, як уже писав Фокус.