Вибух на Сонці: Землю накриє друга найсильніша геомагнітна буря, відомі дати (фото)

Учені прогнозують, що на Землі виникне геомагнітна буря рівня G4, а це вже друга подібна буря з травня цього року.

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У травні 2024 року Землю накрила геомагнітна буря рівня G4 і тепер така сама буря очікується в четвер, 10 жовтня і в п'ятницю, 11 жовтня. Востаннє такі бурі було зафіксовано 2005 року. Очікується, що внаслідок цієї бурі на Землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах. Це означає, що в четвер і п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище. Нова геомагнітна буря стане результатом удару по Землі найшвидшого потоку плазми за останній час, який вирвався із Сонця разом із потужним спалахом класу Х, пише Space.

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Це відео демонструє попередній спалах класу Х, що виник 7 жовтня

Геомагнітні бурі поділяють на п'ять рівнів, а тому нова буря рівня G4 є другою за потужністю в цій шкалі. Геомагнітні бурі виникають, коли корональний викид маси із Сонця, тобто потік плазми, врізається в магнітне поле нашої планети. Такі виверження плазми відбуваються разом зі спалахами на Сонці. Часто найсильніші геомагнітні бурі виникають внаслідок спалахів класу Х. Ці спалахи найпотужніші з можливих на Сонці. Самі ж спалахи являють собою сильний викид випромінювання.

Нова геомагнітна буря, яка очікується 10 і 11 жовтня, виникне внаслідок виверження плазми на Сонці 8 жовтня. У космос було викинуто плазму, яка вирушила в бік Землі зі швидкістю від 4,3 до 4,7 млн км/год. Це найшвидший потік плазми за останній час, який був викинутий Сонцем.

Цей корональний викид маси стався разом зі спалахом на Сонці класу Х1.8, за яким спостерігали космічні апарати. Спалах виник в активній сонячній плямі під назвою AR 3848.

Нова геомагнітна буря, яка очікується 10 та 11 жовтня, виникне внаслідок виверження плазми на Сонці 8 жовтня Фото: NASA

Сильні геомагнітні бурі можуть порушити роботу радіозв'язку та електромереж, а також пошкодити супутники на орбіті. Водночас геомагнітні бурі посилюють полярне сяйво, яке можна побачити далеко від полярних регіонів Землі в середніх широтах. Передбачається, що ввечері 10 та 11 жовтня жителі багатьох країн світу в Північній півкулі отримають можливість спостерігати яскраве полярне сяйво. Це ж стосується і жителів України.

Нагадуємо, що спалахи на Сонці виникають, коли відбувається розрив і нове з'єднання ліній магнітного поля, внаслідок чого з'являється виверження випромінювання та енергії. Найсильнішим виверженням, як уже було сказано вище, є спалахи класу Х.

Як уже писав Фокус, у понеділок, 7 жовтня, на Сонці з'явився спалах класу Х2.1, а в середу, 9 жовтня, — спалах класу Х1.8. Щодо останньої події, то за нею спостерігав космічний апарат SOHO, і в цей час він також побачив пролітаючу на тлі Сонця яскраву комету із хвостом завдовжки 29 млн км, як уже писав Фокус .

Така часта поява на Сонці спалахів класу, як припускають учені, вказує на те, що наша зірка увійшла у фазу найвищої активності, відомої як сонячний максимум.

Нагадуємо, що Perseverance знайшов на Марсі неймовірно втомлену голову, яка лежить на боці і не рухається. Марсохід NASA знову знайшов на Червоній планеті незвичайний об'єкт, який розбурхав уяву людей, як уже писав Фокус.