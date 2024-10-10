Взрыв на Солнце: Землю накроет вторая сильнейшая геомагнитная буря, известны даты (фото)

Ученые прогнозируют, что на Земле возникнет геомагнитная буря уровня G4, а это уже вторая подобная буря с мая этого года.

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В мае 2024 года Землю накрыла геомагнитная буря уровня G4 и теперь такая же буря ожидается в четверг, 10 октября и в пятницу, 11 октября. Последний раз такие бури были зафиксированы в 2005 году. Ожидается, что в результате этой бури на Земле можно будет наблюдать яркое полярное сияние даже на средних широтах. Это значит, что в четверг и пятницу даже жители Украины смогут увидеть это потрясающее атмосферное явление. Новая геомагнитная буря станет результатом удара по Земле самого быстрого потока плазмы за последнее время, который вырвался из Солнца вместе с мощной вспышкой класса Х, пишет Space.

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Это видео демонстрирует предыдущую вспышку класса Х, возникшую 7 октября

Геомагнитные бури разделяют на пять уровней, а потому новая буря уровня G4 является второй по мощности в этой шкале. Геомагнитные бури возникают, когда корональный выброс массы из Солнца, то есть поток плазмы, врезается в магнитное поле нашей планеты. Такие извержения плазмы происходят вместе со вспышками на Солнце. Часто самые сильные геомагнитные бури возникают в результате вспышек класса Х. Эти вспышки самые мощные из возможных на Солнце. Сами же вспышки представляют собой сильный выброс излучения.

Новая геомагнитная буря, которая ожидается 10 и 11 октября, возникнет в результате извержения плазмы на Солнце 8 октября. В космос был выброшена плазма, которая отправилась в сторону Земли со скоростью от 4,3 до 4,7 млн км/час. Это самый быстры поток плазмы за последнее время, который был выброшен Солнцем.

Данный корональный выброс массы произошел вместе со вспышкой на Солнце класса Х1.8, за которым наблюдали космические аппараты. Вспышка возникла в активном солнечном пятне под названием AR 3848.

Новая геомагнитная буря, которая ожидается 10 и 11 октября, возникнет в результате извержения плазмы на Солнце 8 октября Фото: NASA

Сильные геомагнитные бури могут нарушить работу радиосвязи и электросетей, а также повредить спутники на орбите. В то же время геомагнитные бури усиливают полярное сияние, которое можно увидеть далеко от полярных регионов Земли в средних широтах. Предполагается, что вечером 10 и 11 октября жители многих стран мира в Северном полушарии получат возможность наблюдать яркое полярное синие. Это же касается и жителей Украины.

Напоминаем, что вспышки на Солнце возникают, когда происходит разрыв и новое соединение линий магнитного поля, в результате чего появляется извержение излучения и энергии. Самым сильный извержением, как уже было сказано выше, являются вспышки класса Х.

Как уже писал Фокус, в понедельник, 7 октября на Солнце появилась вспышка класса Х2.1, а в среду, 9 октября – вспышка класса Х1.8. Что касается последнего события, то за ним наблюдал космический аппарат SOHO и в это время он также увидел пролетающую на фоне Солнце яркую комету с хвостом длиной 29 млн км, как уже писал Фокус.

Такое частое появление на Солнце вспышек класса, как предполагают ученые, указывает на то, что наша звезда вошла в фазу самой высокой активности, известной как солнечный максимум.

Напоминаем, что Perseverance нашел на Марсе невероятно уставшую голову, которая лежит на боку и не движется. Марсоход NASA снова нашел на Красной планете необычный объект, который взбудоражил воображение людей, как уже писал Фокус.