Perseverance нашел на Марсе невероятно уставшую голову: лежит на боку и не движется (фото)

Марсоход NASA снова нашел на Красной планете необычный объект, который взбудоражил воображение людей.

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На Красной планете марсоход NASA нашел необычный камень среди местного ландшафта, который по форме напоминает человеческое лицо, пишет DailyMail.

В левом углу снимка, сделанного марсоходом Perseverance, лежит камень, который напоминает слегка сплющенную человеческую голову, лежащую на боку. На камне даже можно рассмотреть глаза, нос и рот.

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Каменное лицо имеет достаточно уставшее выражение, особенно, в сочетании с его горизонтальным положением. Снимок был сделан, когда марсоход прокладывал себе дорогу через марсианский кратер Езеро, ширина которого составляет 50 км. Ученые считают, что в прошлом этот кратер был заполен водой.

Perseverance исследует этот кратер с февраля 2021 года. Кратер Езеро является ударным кратером, иными словами, местом падения огромного астреоида. Около 3,7 млрд лет назад в кратере Езеро текла вода, там находилось озеро и речная дельта.

В основные задачи марсохода Perseverance входит поиск древних пород, которые могли бы пролить больше света на раннюю историю Марса.

Марсоходу удалось сфотографировать странную голову при помощи своей правой камеры Mastcam-Z, которая на самом деле является несколькими камерами. Они располагаются высоко на мачте марсохода и имеют хороший угол обзора.

Уставшая голова на Марсе лежит в кратере Езеро Фото: NASA/JPL-Caltech

Камера Mastcam-Z 2-мегапиксельное качество, что согласно спецификации, сравнимо с качеством любительской цифровой камеры.

Это уже далеко не первый случай, когда марсоход американского космического агентства находит на Марсе камни необычной формы. Ученые отмечают, что большинство необычных камней, которые обнаруживаются на Красной планете, образовались в результате вулканической активности, ветровой эрозии и в древних озерах Марса, которые высохли много миллиардов лет назад.

Тем более что среди людей очень распространено психологическое явление, известное как парейдолия или склонность видеть лица в неодушевленных предметах.

Напомним, совсем недавно марсоход нашел на Марсе необычный полосатый камень, который был назван командой NASA Freya Castle в честь вершины в Гранд-Каньоне.