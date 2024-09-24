Perseverance сделал необычную находку: ученые говорят, что такого не встретишь на всем Марсе

Исследователи обнаружили горную породу, которая непохожи ни на один другой марсианский камень.

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На Марсе марсоход Perseverance обнаружил необычной окраски камень, он не похож ни на один камень, который когда-либо был найден на Красной планете, пишет Phys.org.

Уже почти месяц марсоход поднимается по крутым склонам, которые ведут к самому краю исследуемого кратера Езеро. Там ученые надеются найти древние камни, которые смогут раскрыть история Марса.

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По дороге к своей цели марсоход Perseverance сделал снимок ничем не примечательной каменистой местности. Но члены команды NASA, которая работает над проектом Perseverance, заметили нечто необычное в отдалении. Камера марсохода Navcam запечатлела необычный камень в черную и белую полоску. Команда назвала камень Freya Castle и собирается провести дополнительные исследования с помощью камеры Mastcam-Z.

После того, как данные были переданы на Землю, ученые осознали, насколько найденный камень был необычным. По словам команды, диаметр Freya Castle около 20 см и его окрас состоит из чередующихся черных и белых линий. Пользователи соцсетей уже назвали необычную находку "камнем-зеброй".

Научная команда подчеркивает, что текстура камня непохожа ни на одну из ранее виденных в кратере Езеро, а возможно, и на всем Марсе. Проблема заключается в том, что ученые не могут узнать химический состав камня, но предполагают, что такие необычные полосы могли появиться в результате магматического или метаморфических процессах. Известно, что метаморфические горные породы – это камни, которые образовались в толще коры планеты.

Freya Castle – это рыхлый камень, который очень отличается от подстилающей породы, поэтому вполне вероятно, что он попал в этот регион извне. Например, скатился с более высокой скалы.

Такая вероятность, по словам исследователей, дает шанс миссии отыскать и другие подобные камни по мере подъема марсохода вверх по склону.

Полосатый камень далеко не первый необычный объект из тех, что были найдены недавно. На краю кратера ученые продолжают делать интересные открытие, такие как белые валуны в районе под названием гора Уошберн. Возможно, все эти интересные камни были подняты из глубин Марса ударом гигантского астероида, который сформировал кратер Езеро.

Напомним, марсоход Perseverance отправляется в опасное путешествие. Марсоход NASA начинает восхождение по западному краю кратера Езеро.