Perseverance зробив незвичайну знахідку: вчені кажуть, що такого не зустрінеш на всьому Марсі

Дослідники виявили гірську породу, яка несхожа на жоден інший марсіанський камінь.

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На Марсі марсохід Perseverance виявив незвичайного забарвлення камінь, він не схожий на жоден камінь, який коли-небудь був знайдений на Червоній планеті, пише Phys.org.

Уже майже місяць марсохід підіймається крутими схилами, які ведуть до самого краю досліджуваного кратера Єзеро. Там учені сподіваються знайти стародавнє каміння, яке зможе розкрити історію Марса.

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Дорогою до своєї мети марсохід Perseverance зробив знімок нічим не примітної кам'янистої місцевості. Але члени команди NASA, яка працює над проєктом Perseverance, помітили щось незвичайне на віддалі. Камера марсохода Navcam зафіксувала незвичайний камінь у чорну і білу смужку. Команда назвала камінь Freya Castle і збирається провести додаткові дослідження за допомогою камери Mastcam-Z.

Після того, як дані були передані на Землю, вчені усвідомили, наскільки знайдений камінь був незвичайним. За словами команди, діаметр Freya Castle близько 20 см і його забарвлення складається з чорних і білих ліній, що чергуються. Користувачі соцмереж уже назвали незвичайну знахідку "каменем-зеброю".

Наукова команда підкреслює, що текстура каменю несхожа на жодну з раніше бачених у кратері Єзеро, а можливо, і на всьому Марсі. Проблема полягає в тому, що вчені не можуть дізнатися хімічний склад каменю, але припускають, що такі незвичні смуги могли з'явитися внаслідок магматичного або метаморфічного процесів. Відомо, що метаморфічні гірські породи — це каміння, яке утворилося в товщі кори планети.

Freya Castle — це пухкий камінь, який дуже відрізняється від підстильної породи, тому цілком імовірно, що він потрапив у цей регіон ззовні. Наприклад, скотився з більш високої скелі.

Така ймовірність, за словами дослідників, дає шанс місії відшукати й інші подібні камені в міру підйому марсохода вгору по схилу.

Смугастий камінь далеко не перший незвичайний об'єкт із тих, що були знайдені нещодавно. На краю кратера вчені продовжують робити цікаві відкриття, такі як білі валуни в районі під назвою гора Вошберн. Можливо, всі ці цікаві камені були підняті з глибин Марса ударом гігантського астероїда, який сформував кратер Єзеро.

Нагадаємо, марсохід Perseverance вирушає в небезпечну подорож. Марсохід NASA починає сходження західним краєм кратера Єзеро.