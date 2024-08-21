Марсохід Perseverance вирушає в небезпечну подорож: йому потрібно піднятися на "відьомський пагорб" (фото)

Марсохід NASA починає сходження західним краєм кратера Єзеро.

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На Марсі американський марсохід Perseverance готується до нового етапу своїх досліджень, пише Space.com.

Наступного тижня почнеться тривале і небезпечне сходження марсохода західним краєм кратера Єзеро, в якому колись розташовувалося озеро.

"Наш марсохід перебуває у чудовому стані, а команда з нетерпінням чекає нових відкриттів на вершині", — каже керівник проєкту Perseverance в Лабораторії реактивного руху NASA Арт Томпсон.

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Непростий підйом почнеться з місця, яке називається Pico Turquino — це схил, що рясніє тріщинами, які з'явилися внаслідок давньої гідротермальної активності. Далі шлях марсохода пролягатиме через Пагорб відьми Гейзел (Witch Hazel Hill), де світла місцевість виділяється на тлі звичного червоного відтінку марсіанської поверхні. Вчені планують взяти зразки ґрунту на цьому дивному пагорбі.

Схема шляху марсохода Perseverance Фото: Марс ступени

"Ми плануємо дослідити породи з найдавнішої кори Марса. Такі породи утворювалися внаслідок цілого спектра різних геологічних процесів, і деякі з них можуть бути потенційно населеними середовищами в минулому, які ніколи не досліджували зблизька", — каже вчена, яка працює з камерою Mastcam-Z Perseverance, Елени Раваніс.

Для того, щоб дістатися до зазначеної точки, марсохід останні кілька місяців підіймався каналом Долина Неретви (Neretva Vallis). Вчені вважають, що в цьому місці колись розташовувалася стародавня марсіанська річкова долина.

Вода могла текти цією долиною, формуючи те саме озеро на дні кратера Єзеро.

Дорогою марсохід також минув місце під назвою Світлий Ангел (Bright Angel), яке отримало свою назву завдяки брудно-білому кольору каменів. Дослідники вважають, що незвичайне світле каміння — це фрагменти стародавньої кори, які оголилися внаслідок ерозії.

У цьому регіоні марсохід знайшов незвичайну скелю, яка містила органічні сполуки. Її поверхня була вкрита плямами, що містили залізо і фосфат.

На нашій планеті таке поєднання сполук і плям фосфату заліза вважається ознакою мікробного життя. Астробіологи схвильовані можливістю вивчити ці плями докладніше у своїх тривалих пошуках, щоб визначити, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті.

Нагадаємо, вчені вважають, що один із зібраних марсоходом Perseverance зразків марсіанської породи може зберігати в собі ознаки того, що Марс колись був населеною планетою.