Марсоход Perseverance отправляется в опасное путешествие: ему нужно взобраться на "ведьмин холм" (фото)

Марсоход NASA начинает восхождение по западному краю кратера Езеро.

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На Марсе американский марсоход Perseverance готовится к новому этапу своих исследований, пишет Space.com.

На следующей неделе начнется продолжительное и опасное восхождение марсохода по западному краю кратера Езеро, в котором когда-то располагалось озеро.

"Наш марсоход находится в отличном состоянии, а команда с нетерпением ждет новых открытий на вершине", — говорит руководитель проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA Арт Томпсон.

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Непростой подъем начнется с места, которое называется Pico Turquino – это склон, который пестрит трещинами, появившимися в результате древней гидротермальной активности. Далее путь марсохода будет пролегать через Холм ведьмы Хейзел (Witch Hazel Hill), где светлая местность выделяется на фоне привычного красного оттенка марсианской поверхности. Ученые планируют взять образцы почвы на этом странном холме.

Схема пути марсохода Perseverance Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

"Мы планируем исследовать породы из самой древней коры Марса. Такие породы образовывались в результате целого спектра различных геологических процессов, и некоторые из них могут быть потенциально обитаемыми средами в прошлом, которые никогда не исследовались вблизи", — говорит ученая, работающая с камерой Mastcam-Z Perseverance Элени Раванис.

Для того, чтобы добраться до отмеченной точки, марсоход последние несколько месяцев поднимался по каналу Долина Неретвы (Neretva Vallis). Ученые полагают, что в этом месте когда-то располагалась древняя марсианская речная долина.

Вода могла течь по этой долине, формируя то самое озеро на дне кратера Езеро.

По дороге марсоход также миновал место под названием Светлый Ангел (Bright Angel), которое получило свое название благодаря грязно-белому цвету камней. Исследователи считают, что необычные светлые камни – это фрагменты древней коры, которые обнажились в результате эрозии.

В этом регионе марсоход нашел необычную скалу, которая содержала органические соединения. Ее поверхность была покрыта пятнами, содержащими железо и фосфат.

На нашей планете такое сочетание соединений и пятен фосфата железа считается признаком микробной жизни. Астробиологи взволнованы возможностью изучить эти пятна подробнее в своих продолжающихся поисках, чтобы определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.

Напомним, ученые считают, что один из собранных марсоходом Perseverance образцов марсианской породы может хранить в себе признаки того, что Марс когда-то был обитаемой планетой.