Perseverance знайшов на Марсі неймовірно втомлену голову: лежить на боці й не рухається (фото)

Марсохід NASA знову знайшов на Червоній планеті незвичайний об'єкт, який розбурхав уяву людей.

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На Червоній планеті марсохід NASA знайшов незвичайний камінь серед місцевого ландшафту, який за формою нагадує людське обличчя, пише DailyMail.

У лівому кутку знімка, зробленого марсоходом Perseverance, лежить камінь, який нагадує злегка сплющену людську голову, що лежить на боці. На камені навіть можна розглянути очі, ніс і рот.

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Кам'яне обличчя має досить втомлений вираз, особливо, в поєднанні з його горизонтальним положенням. Знімок був зроблений, коли марсохід прокладав собі дорогу через марсіанський кратер Єзеро, ширина якого становить 50 км. Вчені вважають, що в минулому цей кратер був запінений водою.

Perseverance досліджує цей кратер із лютого 2021 року. Кратер Єзеро є ударним кратером, іншими словами, місцем падіння величезного астероїда. Близько 3,7 млрд років тому в кратері Єзеро текла вода, там було озеро і річкова дельта.

В основні завдання марсохода Perseverance входить пошук древніх порід, які могли б пролити більше світла на ранню історію Марса.

Марсоходу вдалося сфотографувати дивну голову за допомогою своєї правої камери Mastcam-Z, яка насправді є кількома камерами. Вони розташовуються високо на щоглі марсохода і мають хороший кут огляду.

Втомлена голова на Марсі лежить у кратері Єзеро Фото: NASA/JPL-Caltech

Камера Mastcam-Z має 2-мегапіксельну якість, що, згідно зі специфікацією, можна порівняти з якістю аматорської цифрової камери.

Це вже далеко не перший випадок, коли марсохід американського космічного агентства знаходить на Марсі камені незвичайної форми. Науковці зазначають, що більшість незвичних каменів, які виявляються на Червоній планеті, утворилися внаслідок вулканічної активності, вітрової ерозії та в стародавніх озерах Марса, які висохли багато мільярдів років тому.

Тим паче що серед людей дуже поширене психологічне явище, відоме як парейдолія, або схильність бачити обличчя в неживих предметах.

Нагадаємо, зовсім нещодавно марсохід знайшов на Марсі незвичайний смугастий камінь, який команда NASA назвала Freya Castle на честь вершини в Гранд-Каньйоні.