Апарат NASA побачив комету з хвостом завдовжки 29 млн км на тлі спалаху на Сонці (відео)

Комета C/2023 A3 скоро опиниться на найближчій відстані від Землі, а апарат SOHO сфотографував її на тлі чергового спалаху на Сонці класу Х.

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Фотографія спалаху на Сонці може стати ще цікавішою, якщо в кадр потрапляє несподіваний гість. Саме так сталося 9 жовтня, коли на Сонці стався спалах класу Х1.8, за яким спостерігав космічний апарат SOHO, і в цей час на тлі Сонця пролітала дуже яскрава комета C/2023 A3 з величезним хвостом і комою, пише Space.

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Сонце знову вибухнуло спалахом класу Х. Виверження випромінювання цього класу вважаються найпотужнішими з усіх, які виробляє Сонце. Якщо 7 жовтня, як уже писав Фокус, космічні апарати зафіксували спалах класу Х2.1, то 9 жовтня на Сонці виник спалах класу Х1.8.

За цією подією спостерігав космічний апарат SOHO, який є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства. Для спостереження за активністю Сонця SOHO використовує коронограф, який блокує яскраве сонячне світло і дає змогу побачити сонячні спалахи, а також корональні викиди маси.

На одному зі знімків SOHO в правій частині зображення спалаху на Сонці видно товсту яскраву білу лінію. Це вже стала знаменитою найяскравіша комета цього року під назвою C/2023 A3, яка пролетіла на тлі Сонця. Детальніше про цю комету Фокус уже писав.

Наразі хвіст комети виріс до 29 млн км завдовжки, при цьому її кома, тобто газова оболонка навколо ядра комети, має діаметр приблизно 209 тисяч км. Наразі комета йде на зближення із Землею і 10, а також 11 жовтня приблизно за півгодини після заходу Сонця її вже буде видно у вечірньому небі. Передбачається, що за дуже хороших умов комету можна побачити неозброєним оком, але найімовірніше для цього знадобиться бінокль. На найближчій відстані від Землі комета опиниться 12 жовтня, і її також має бути добре видно у вечірньому небі після заходу сонця.

Наразі хвіст комети виріс до 29 млн км завдовжки, при цьому її кома, тобто газова оболонка навколо ядра комети, має діаметр приблизно 209 тисяч км. Фото: NASA

На світлині, зробленій апаратом SOHO, також крім комети можна побачити ще одну цікаву деталь. У лівій частині знімка, поруч із диском Сонця, видно яскраву білу кулю. Це перша планета від Сонця Меркурій.

Із зображень апарату вчені зробили відеоролик, який містить як зображення комети, так і спалаху класу Х. На відео видно, як комета з'являється в полі зору коронографа на тлі викидів плазми і випромінювання на Сонці.

Спалах класу Х1.8 на Сонці стався разом із корональним викидом маси, і цей потік плазми, як припускають учені, прямує в бік Землі. Уже в п'ятницю, 11 жовтня, він має досягти нашої планети і внаслідок взаємодії з магнітним полем Землі виникне геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, що фізики знайшли спосіб виявити невловиму п'яту силу природи поруч із Землею. Якщо п'ята фундаментальна сила Всесвіту все ж існує, то вивчення околиць Землі допоможе її виявити.

Нагадуємо, що вчені виявили нові докази того, що будівельні блоки життя могли доставити мільярди років тому на Землю астероїди, як уже писав Фокус .