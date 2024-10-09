Невловима п'ята сила природи: фізики знайшли спосіб виявити її поруч із Землею (фото)

Якщо п'ята фундаментальна сила Всесвіту все ж існує, то вивчення околиць Землі допоможе її виявити.

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Наразі фізикам відомі чотири фундаментальні сили природи: гравітаційна, електромагнітна, слабка та сильна взаємодія. Але є припущення, що існує ще й п'ята сила у Всесвіті, яку поки що не вдалося знайти. Деякі фізики вважають, що її не виявили тому, що вона дуже слабка. Проте саме ця сила може пояснити деякі загадкові явища у Всесвіті. Автори дослідження, опублікованого в журналі Communications Physics, вважають, що виявити п'яту силу природи можна за допомогою місій до прилеглих астероїдів, пише IFLScience.

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Натяки на те, що п'ята сила природи існує, продовжують з'являтися в наших даних спостережень за космосом. Але деякі дослідники вважають, що реальних доказів її існування немає. Також немає єдиної думки про природу п'ятої сили, що ускладнює її пошук. Але якщо вчені виявлять об'єкт, що поводиться таким чином, який не можна пояснити за допомогою чотирьох наявних сил природи, то це буде можливим доказом існування невловимої п'ятої сили.

За словами фізиків, аномалії в траєкторіях руху космічних об'єктів часто призводили до відкриття нових законів фізики і раніше невідомих небесних тіл. Іноді з'являються заяви про аномалії в орбітах планет, але зазвичай виявляється, що це помилка або результат гравітаційного тяжіння об'єкта, який не брали до уваги. Траєкторії руху астероїдів можуть також мати аномалії і їх також можна пояснити. Але якщо виявиться, що орбіта астероїда не зовсім така, як очікувалося, і всі пояснення не підходять, то це може стати ознакою невідомої п'ятої сили.

Фізики шукали аномалії в орбіті астероїда Бенну, але п'ята сила не була виявлена Фото: NASA

Зараз учені набагато краще вивчають орбіти астероїдів, які перетинають під час свого обертання навколо Сонця орбіту Землі. Наприклад, це стосується відомого астероїда Бенну. Автори дослідження кажуть, що вони шукали аномалії в орбіті цього астероїда, використовуючи дані космічного апарату OSIRIS-REx. Аналіз даних не показав жодних доказів наявності п'ятої сили, що впливає на рух Бенну. Але фізики вважають, що потрібно продовжувати спостереження за цим та іншими астероїдами, адже є деякі невизначеності, які вказують на можливу наявність п'ятої сили Всесвіту.

Учені кажуть, що такі спостереження можуть розширити розуміння Всесвіту і дадуть змогу переосмислити розуміння Стандартної фізики елементарних частинок, гравітації і темної матерії.

Фізики планують використати дані космічного апарату OSIRIS-APEX, який вивчатиме астероїд Апофіс, коли той наблизиться до Землі у 2029 році, щоб шукати відхилення від очікувань. Учені вважають, що це дослідження ще більше звузить діапазон можливостей існування для п'ятої сили.

Фізики планують використати дані космічного апарату OSIRIS-APEX, який вивчатиме астероїд Апофіс, коли той наблизиться до Землі 2029 року, щоб шукати відхилення від очікувань Фото: NASA/JPL-Caltech

Переносниками відомих фундаментальних сил Всесвіту, крім гравітації, є субатомні частинки. Автори дослідження припускають, що переносником п'ятої сили є надлегкий бозон. Ці ж частинки можуть становити і темну матерію. Якщо надлегкі бозони ховаються в Сонячній системі, то вони можуть спричиняти різні зміни в орбітах астероїдів, вважають фізики.

Як уже писав Фокус, отримано докази того, що життя на Землі виникло за допомогою гостей з космосу. Вчені вважають, що астероїди могли доставити на Землю необхідні для зародження життя інгредієнти. Це підтверджує вивчення зразків астероїда Рюгу.

Також Фокус писав про те, що компанія зі США зайнялася створенням нового пасажирського надзвукового літака, швидкість якого буде в 6 разів вищою за швидкість звуку. Навіть найвідоміший надзвуковий пасажирський авіалайнер "Конкорд" не літав так швидко.