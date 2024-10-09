З Європи до Америки за 1 годину: що відомо про новий пасажирський надзвуковий літак (фото)

Надзвуковий літак Stargazer зможе перевозити пасажирів на швидкості 7300 км/год, що в 3 рази швидше, ніж літав легендарний "Конкорд".

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21 рік минув відтоді, як здійснив свій останній політ легендарний надзвуковий пасажирський літак "Конкорд". Відтоді жодна компанія у світі не створила подібного авіалайнера. Тепер же американська компанія Venus Aerospace зайнялася створенням нового надзвукового літака, який зможе доставити пасажирів з Європи в Америку всього за 1 годину, пише Daily Mail.

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Компанія Venus Aerospace зараз займається розробкою надзвукового літака Stargazer, а також двигуна, за допомогою якого він зможе досягати дуже великої швидкості. Новий літак літатиме зі швидкістю, яка в 6 разів перевищує швидкість звуку і зможе перевозити пасажирів на дуже великій висоті.

Новий літак Stargazer літатиме зі швидкістю, що в 6 разів перевищує швидкість звуку і зможе перевозити пасажирів на дуже великій висоті Фото: Daily Mail

Якщо літак Stargazer почнуть використовувати авіакомпанії, то політ із Лондона до Нью-Йорка, які розділяє 5567 км, зможе тривати менше години. Передбачається, що надзвуковий літак літатиме втричі швидше за знаменитий "Конкорд", адже його швидкість становитиме приблизно 7300 км/год.

Таку швидкість Stargazer зможе набрати завдяки двигуну VDR2, який нещодавно представила компанія Venus Aerospace. У компанії заявили, що цей двигун дасть змогу зробити революцію у високошвидкісних польотах.

Після того, як розробка двигуна VDR2 буде повністю завершена, планується використовувати його спочатку у високошвидкісних безпілотниках, а потім у новому літаку Stargazer. На створення авіалайнера компанія Venus Aerospace вже залучила інвестиції в розмірі 33 млн доларів.

Раніше цього року двигун VDR2 було випробувано на невеликому безпілотнику і тепер компанія планує провести друге випробування у 2025 році. Компанія Venus Aerospace представила зображення майбутнього надзвукового пасажирського літака Stargazer, але поки невідомо, коли буде створено перший прототип.

Компанія Venus Aerospace представила зображення майбутнього надзвукового пасажирського літака Stargazer, але поки невідомо, коли буде створено перший прототип Фото: Daily Mail

Нагадуємо, що 21 рік тому здійснив свій останній політ надзвуковий літак "Конкорд", який міг літати зі швидкістю 2160 км/год. Це був перший подібний пасажирський авіалайнер, який здійснював польоти протягом 27 років. Відтоді жодна компанія не побудувала нічого подібного.

21 рік тому здійснив свій останній політ надзвуковий літак "Конкорд", який міг літати зі швидкістю 2160 км/год. Фото: Wikipedia

"Конкорд" літав на максимальній висоті 18 300 метрів, але майбутній надзвуковий літак Stargazer зможе літати не тільки швидше, а й вище. У компанії Venus Aerospace заявили, що їхній літак зможе перебувати на максимальній висоті 33 500 метрів.

Відомо, що Stargazer для зльоту використовуватиме звичайні реактивні двигуни, а потім для досягнення надзвукової швидкості використовуватиме двигун VDR2.

Як уже писав Фокус, ще одна американська компанія під назвою Boom Technology займається розробкою пасажирського надзвукового літака Overture. Раніше цього року були проведені успішні випробування прототипу цього літака меншого розміру.

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