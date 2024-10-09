Гігантський викид плазми на Сонці може відірвати хвіст найочікуванішої комети року (відео)

Учені припускають, що корональний викид маси, який прямує до Землі, може істотно пошкодити комету C/2023 A3.

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Гігантський корональний викид маси на Сонці може зіпсувати одну з найочікуваніших астрономічних подій 2024 року, пише IFLScience.

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Черговий спалах класу Х2.1 виник 7 жовтня і він супроводжувався гігантським викидом плазми з корони Сонця

Найяскравіша комета цього року під назвою C/2023 A3 перебуватиме на найближчій відстані від Землі 12 жовтня. Як уже писав Фокус, вчені припускають, що вона буде такою ж яскравою, як і найяскравіші зірки, і її навіть, ймовірно, можна буде спостерігати без використання додаткового обладнання. Наразі хвіст комети має довжину приблизно 18 000 000 км і цей крижаний об'єкт вже виглядає дуже яскравим.

Найяскравіша комета цього року під назвою C/2023 A3 перебуватиме на найближчій відстані від Землі 12 жовтня Фото: space.com

Але в липні деякі вчені припустили, що комета C/2023 A3 не зможе пережити близької зустрічі із Сонцем і розвалиться на частини. Простіше кажучи, вона не витримає потужного випромінювання і тепла нашої зірки. На щастя, комета пережила зближення із Сонцем і зараз летить до Землі. Але тепер комета C/2023 A3 може постраждати від значного коронального викиду маси, який виник на Сонці 7 жовтня.

Як уже писав Фокус, через те, що активність нашої зірки зростає, на ній все частіше виникають спалахи класу Х. Черговий спалах класу Х2.1 виник 7 жовтня і він супроводжувався гігантським викидом плазми з корони Сонця. Сонячний спалах являє собою викид випромінювання, яке швидко досягає Землі, якщо цей викид спрямований у бік нашої планети.

Через те, що активність нашої зірки зростає, на ній дедалі частіше виникають спалахи класу Х Фото: NASA

Корональні викиди маси або величезні потоки плазми можуть переміщатися в космосі зі швидкістю від 250 км/с до 3000 км/с. Найшвидші потоки плазми, які спрямовані в бік Землі, досягають нашої планети за 18 годин, а повільніші — за кілька днів. Тому вчені прогнозують, що плазма може досягти Землі вже 10 жовтня, що призведе до появи геомагнітної бурі середньої потужності.

Але для комети C/2023 A3 недавній корональний викид маси може стати великою проблемою. Вчені вважають, що плазма може вдарити в крижаний об'єкт і потенційно може відірвати хвіст у комети ще до того, як вона зблизиться із Землею. Таким чином, якщо це трапиться, то комета C/2023 A3 буде виглядати не тільки не дуже яскраво, але й не буде вражаючим видовищем без своєї головної особливості.

Як уже писав Фокус, у NASA проблеми з доставкою зразків ґрунту з Марса і врятувати місію може приватна компанія. Цінні зразки ґрунту й атмосфери Червоної планети, зібрані марсоходом Perseverance, можуть прибути на Землю все ж раніше, ніж передбачається.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову галактику, яка існувала через 700 млн після Великого вибуху, але її структура збиває з пантелику. Річ у тім, що галактика дуже схожа на сучасний Чумацький Шлях, якому знадобилися мільярди років, щоб набути такого зовнішнього вигляду.